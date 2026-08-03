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    Ingresos

    Metro de Panamá obtiene $5 millones al año por publicidad y otros ingresos no tarifarios

    Estos ingresos no tarifarios son utilizados por el Metro de Panamá para cubrir el 50% de los costos operativos como el mantenimiento de la infraestructura, la limpieza de las estaciones y la continuidad del servicio.

    Yaritza Mojica
    Metro de Panamá obtiene $5 millones al año por publicidad y otros ingresos no tarifarios
    El Metro de Panamá recauda aproximadamente $5 millones al año, mediante ingresos no tarifarios como la publicidad de las estaciones y trenes. Foto: Yaritza Mojica

    El Metro de Panamá recauda aproximadamente 5 millones de dólares al año mediante ingresos no tarifarios, recursos que permiten financiar parte de la operación del sistema de las líneas 1 y 2 y que también serán incorporados a la futura Línea 3.

    Los ingresos no tarifarios del Metro provienen principalmente de la publicidad instalada en estaciones y trenes, así como de los cajeros automáticos de bancos públicos y privados y del alquiler de fibra óptica.

    Así lo informó la Dirección de Operaciones y Mantenimiento del Metro de Panamá al explicar que, además del cobro de pasajes, el sistema cuenta con una segunda fuente de ingresos que, sumada a la recaudación tarifaria, representa cerca de 56 millones de dólares al año.

    Estos recursos permiten cubrir aproximadamente el 50% de los costos operativos de la empresa, mientras que el otro 50% —unos 60 millones de dólares— es financiado mediante el Presupuesto General del Estado. Actualmente, los gastos operativos superan los 116 millones de dólares anuales.

    Metro de Panamá obtiene $5 millones al año por publicidad y otros ingresos no tarifarios
    Los ingresos tarifarios del Metro son aquellos provienen principalmente de la publicidad que se ubican en las estaciones y trenes, también los cajeros automáticos de diferentes bancos privados y estatales . Foto: LP/ Gabriel Rodríguez

    La entidad destacó que estos ingresos son fundamentales para garantizar el mantenimiento de la infraestructura, la limpieza de las estaciones y la continuidad del servicio de un sistema que transporta, en promedio, 440 mil usuarios diarios.

    Como parte de su estrategia para fortalecer los ingresos no tarifarios, el Metro de Panamá ya elaboró el pliego de cargos para la concesión de los estacionamientos del intercambiador de Villa Zaíta, ubicado en la Línea 1, la cual también incluirá la explotación de espacios comerciales y publicitarios.

    Según la empresa estatal, la concesión no solo abarcará la administración de los estacionamientos, sino también la explotación de cerca de 600 metros cuadrados de locales comerciales y de los espacios publicitarios del intercambiador.

    La empresa señaló que el objetivo es que el concesionario genere los recursos necesarios para cubrir la operación y el mantenimiento de esta nueva infraestructura, además de aportar ingresos adicionales al Metro de Panamá.

    De acuerdo con la planificación, la concesión deberá adjudicarse antes de finalizar 2026, de manera que el intercambiador cuente con un administrador para los estacionamientos y las áreas comerciales.

    Metro de Panamá obtiene $5 millones al año por publicidad y otros ingresos no tarifarios
    Estacionamientos Villa Zaíta. Foto: Elysée Fernández

    Modelo de ingresos no tarifarios se extenderá a la Línea 3

    El Metro de Panamá adelantó que este modelo de ingresos no tarifarios será ampliado cuando entre en operación la Línea 3, actualmente en construcción en Panamá Oeste. Para ello, prevé potenciar nuevas fuentes de ingresos mediante publicidad, cajeros automáticos, servicios de telecomunicaciones y otros servicios complementarios, además del cobro de la tarifa.

    Metro de Panamá obtiene $5 millones al año por publicidad y otros ingresos no tarifarios
    Los ingresos tarifarios permiten cubrir aproximadamente el 50% de los costos operativos de la empresa. Foto: Gabriel Rodríguez

    Actualmente, la empresa trabaja en una futura licitación para realizar un estudio que definirá el nuevo esquema tarifario de toda la red, considerando que el sistema alcanzará aproximadamente 60 kilómetros de extensión, conectando Ciudad Futuro con las líneas 1 y 2, y que la demanda estimada será de 160 mil pasajeros diarios en la Línea 3.

    Ese análisis permitirá establecer cómo se cobrará el desplazamiento de los usuarios dentro de la red integrada, informó el Metro de Panamá.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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