Metro de Panamá pospone para enero de 2026 la presentación de ofertas para el teleférico de San Miguelito

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Hasta el próximo año se conocerán las propuestas para la licitación del proyecto de estudio, diseño y construcción del teleférico de San Miguelito, luego de que el Metro de Panamá, S.A. (MPSA) modificara la fecha de presentación y apertura de ofertas.

En una primera adenda, publicada el pasado 7 de noviembre y firmada por el gerente del MPSA, César Pinzón, se cambió la fecha originalmente prevista para el 17 de noviembre de 2025, trasladándola al 15 de enero de 2026.

Las propuestas deberán ser presentadas entre las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m. del 15 de enero de 2026, mientras que la apertura de sobres se realizará a las 11:01 a.m., de ese mismo día.

Hay que recordar que el proyecto fue publicado en PanamáCompra el pasado 3 de octubre, incluye la concesión administrativa para la financiación, estudios y diseños; la construcción de obras civiles; la fabricación, suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de teleférico; la operación por 23 años; su mantenimiento; y la posterior reversión de la infraestructura y los sistemas.

El pliego de condiciones establece que el Sistema de Teleférico de Panamá y San Miguelito asignará al concesionario seleccionado la responsabilidad de todas las etapas, desde los estudios técnicos y el diseño hasta la operación y el mantenimiento.

Trazado del proyecto del teleférico de Panamá y San Miguelito. Fuente: MPSA/Pliego de cargos

Para esta licitación se realizó un proceso de precalificación en el que fueron seleccionados dos consorcios. Se trata del Consorcio Teleférico SPE, conformado por Sofratesa de Panamá, Inc.; Ingeniería Estrella, S.A.; y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C.V., con más de 35 años de experiencia en proyectos de movilidad urbana, incluyendo cinco sistemas de teleféricos.

Así como el Consorcio Teleférico de San Miguelito, integrado por Cointer (España) y Doppelmayr (Austria), esta última considerada una de las empresas líderes mundiales en sistemas de teleféricos masivos, turísticos y de carga.

El proyecto consiste en un sistema de telecabina monocable desembragable de aproximadamente 6.6 kilómetros de extensión, diseñado para transportar hasta 3,600 personas por hora en cada dirección.

El contrato tendrá una duración total de 23 años (276 meses) y abarcará todas las fases del proyecto: fabricación, suministro, instalación, pruebas, puesta en servicio, mantenimiento y la eventual reversión de los activos, lo que corresponde a un período de 40 semestres.