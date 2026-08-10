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    Transporte

    Metro de Panamá reanuda operaciones en las líneas 1 y 2 tras sismo de magnitud 7.4

    El Metro de Panamá reanudó a las 8:40 a.m. las operaciones de las líneas 1 y 2, luego de suspender el servicio preventivamente tras un sismo de magnitud 7.4 con epicentro en Colombia.

    Yaritza Mojica
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    Metro de Panamá reanuda operaciones en las líneas 1 y 2 tras sismo de magnitud 7.4

    El Metro de Panamá reanudó sus operaciones en las líneas 1 y 2, luego de suspenderlas temporalmente tras registrarse un sismo de magnitud 7.4 este lunes 10 de agosto, con epicentro en Colombia. La paralización se adoptó como medida preventiva de seguridad.

    +info

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    De acuerdo con información preliminar, unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP) se desplazaron a las estaciones para realizar inspecciones y verificar que las estructuras y demás instalaciones no presentaran afectaciones.

    La suspensión se mantuvo mientras se completaban las revisiones de seguridad. La operación fue reanudada a las 8:40 a.m., una vez que las autoridades competentes determinaron que las condiciones eran seguras.

    El sismo, que se registró a las 7:34 a.m., fue sentido por numerosos usuarios que se encontraban en las instalaciones del sistema ferroviario.

    Varios usuarios fueron evacuados después de permanecer durante varios minutos dentro de los trenes. Así lo confirmó Jovana Madrid, quien permaneció aproximadamente 15 minutos dentro de un tren en la estación de Pueblo Nuevo. Posteriormente, los pasajeros fueron evacuados y muchos usuarios despejaron la estación.

    Metro de Panamá reanuda operaciones en las líneas 1 y 2 tras sismo de magnitud 7.4

    El Metro de Panamá confirmó que los trenes de las líneas 1 y 2 ya reanudaron sus operaciones.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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