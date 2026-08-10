Metro de Panamá reanuda operaciones en las líneas 1 y 2 tras sismo de magnitud 7.4

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Metro de Panamá reanudó a las 8:40 a.m. las operaciones de las líneas 1 y 2, luego de suspender el servicio preventivamente tras un sismo de magnitud 7.4 con epicentro en Colombia.

El Metro de Panamá reanudó sus operaciones en las líneas 1 y 2, luego de suspenderlas temporalmente tras registrarse un sismo de magnitud 7.4 este lunes 10 de agosto, con epicentro en Colombia. La paralización se adoptó como medida preventiva de seguridad.

De acuerdo con información preliminar, unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP) se desplazaron a las estaciones para realizar inspecciones y verificar que las estructuras y demás instalaciones no presentaran afectaciones.

La suspensión se mantuvo mientras se completaban las revisiones de seguridad. La operación fue reanudada a las 8:40 a.m., una vez que las autoridades competentes determinaron que las condiciones eran seguras.

El sismo, que se registró a las 7:34 a.m., fue sentido por numerosos usuarios que se encontraban en las instalaciones del sistema ferroviario.

El servicio del Metro de Panamá habría sido suspendido tras el fuerte sismo sentido esta mañana en la capital.



Video: Tráfico Panamáhttps://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/e8d8NKdt76 — La Prensa Panamá (@prensacom) August 10, 2026

Varios usuarios fueron evacuados después de permanecer durante varios minutos dentro de los trenes. Así lo confirmó Jovana Madrid, quien permaneció aproximadamente 15 minutos dentro de un tren en la estación de Pueblo Nuevo. Posteriormente, los pasajeros fueron evacuados y muchos usuarios despejaron la estación.

El Metro de Panamá confirmó que los trenes de las líneas 1 y 2 ya reanudaron sus operaciones.