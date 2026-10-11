NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Metro de Panamá reanudó la mañana de este domingo 11 de octubre el servicio comercial en las líneas 1 y 2, luego de suspender operaciones la tarde del viernes tras el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió al país.

El servicio estará disponible en su horario habitual, de 7:00 a. m. a 10:00 p. m., después de las evaluaciones y pruebas realizadas para verificar el funcionamiento del sistema y garantizar las condiciones de seguridad necesarias.

Las Líneas 1 y 2 del Metro de Panamá ya están operativas.



Agradecemos a nuestros usuarios por su paciencia y comprensión durante la suspensión del servicio.



La prevención y la seguridad son compromiso de todos.#MetroInforma pic.twitter.com/iZUAZPUHaa — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) October 11, 2026

El sábado, la entidad inició las denominadas “marchas en blanco”, pruebas en las que los trenes circulan sin pasajeros y de manera consecutiva para comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas antes de retomar la operación comercial.

La suspensión del servicio se produjo tras el terremoto y las réplicas posteriores, mientras se realizaban las revisiones correspondientes para determinar si las instalaciones y los equipos estaban en condiciones de operar con normalidad.