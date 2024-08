Metro de Panamá responde a Mulino: extender el servicio hasta la medianoche no es viable

Escuchar audio noticia

Luego de la solicitud del presidente de la República, José Raúl Mulino, de extender el horario del sistema de transporte masivo Metro de Panamá hasta las 12:00 de la medianoche, la empresa estatal Metro de Panamá S.A. (MPSA) informó que no es viable la extensión del horario debido a “desafíos operativos”.

MPSA le comunicó formalmente al mandatario de la República sobre las consideraciones técnicas y económicas que hacen que, en este momento, no sea viable realizar la extensión de una hora más al horario operativo.

Actualmente, los trenes de las líneas 1 y 2 operan en un horario de días laborables de 5:00 a.m. a 11:00 p.m., los sábados de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., y los domingos y feriados de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Según la MPSA, una extensión de horario afectaría la logística de operaciones, tendría un impacto en el mantenimiento de los trenes y, por ende, en la seguridad de los usuarios, además de afectar la demanda y las alternativas de servicio.

La empresa estatal informó que ya en abril de 2016 se modificó el horario comercial, quedando de 5:00 a.m. a 11:00 p.m., cuando desde sus inicios de operaciones, en abril de 2014, era de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. Es decir, que se agregó una hora de operación desde hace ocho años.

Para esa modificación de horario, el Ministerio de Economía y Finanzas asignó recursos presupuestarios adicionales para contratar personal operativo, así como para el pago de los montos de energía eléctrica y mantenimiento.

Actualmente, el Metro de Panamá tiene tres horas para el mantenimiento esencial de rieles, subestaciones eléctricas, señalización ferroviaria, trabajos de adecuación del túnel de la Línea 1 y otros sistemas que requieren atención constante.

Si se extienden las operaciones de los trenes, se reduciría el tiempo de mantenimiento, lo que obligaría a reformular los métodos, la cantidad de personal y los equipos ferroviarios necesarios para realizar las distintas rutinas, lo que impactaría en los costos. Esta reducción podría comprometer el mantenimiento afectando la seguridad de los usuarios del sistema y esto “es una prioridad innegociable”.

Además, el MPSA reiteran que existen regulaciones internacionales en el ámbito ferroviario que hacen de estricto cumplimiento las actividades de mantenimiento.

Con respecto a la demanda, esta fue planificada de manera que el último viaje culmine a las 11:00 p.m., y los usuarios sean atendidos por las rutas de los metro buses, coordinadas con Mi Bus.

El Metro de Panamá manifestó que siempre estará abierto a mejorar el servicio, siempre y cuando no se comprometa el mantenimiento adecuado de los trenes y sistemas.