Metro de Panamá: Villa Zaíta estrenará intercambiador desde este 13 de abril

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Desde este lunes 13 de abril comenzará a operar el Intercambiador Modal de Villa Zaíta, una infraestructura que busca mejorar la movilidad de más de 35 mil usuarios que diariamente se desplazan desde el sector norte del área metropolitana, informó el Metro de Panamá.

El nuevo intercambiador permitirá una conexión más directa entre el servicio de buses y la red del Metro, mediante un esquema de integración en el que participan MiBus y las prestatarias que cubren rutas en esa zona del país.

En este sistema, MiBus operará el componente troncal dentro del intercambiador, facilitando el enlace con el Metro, mientras que las prestatarias mantendrán rutas complementarias hacia diferentes comunidades del sector norte.

La administración y operación del Intercambiador Modal de Villa Zaita estará a cargo de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). El horario de funcionamiento será de lunes a domingo, de 4:00 a.m. a 12:00 a.m..