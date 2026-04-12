Panamá, 13 de abril del 2026

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    PROYECTO

    Metro de Panamá: Villa Zaíta estrenará intercambiador desde este 13 de abril

    José González Pinilla
    Metro de Panamá: Villa Zaíta estrenará intercambiador desde este 13 de abril
    Intercambiador Modal de Villa Zaíta.

    Desde este lunes 13 de abril comenzará a operar el Intercambiador Modal de Villa Zaíta, una infraestructura que busca mejorar la movilidad de más de 35 mil usuarios que diariamente se desplazan desde el sector norte del área metropolitana, informó el Metro de Panamá.

    El nuevo intercambiador permitirá una conexión más directa entre el servicio de buses y la red del Metro, mediante un esquema de integración en el que participan MiBus y las prestatarias que cubren rutas en esa zona del país.

    En este sistema, MiBus operará el componente troncal dentro del intercambiador, facilitando el enlace con el Metro, mientras que las prestatarias mantendrán rutas complementarias hacia diferentes comunidades del sector norte.

    La administración y operación del Intercambiador Modal de Villa Zaita estará a cargo de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). El horario de funcionamiento será de lunes a domingo, de 4:00 a.m. a 12:00 a.m..

    Metro de Panamá: Villa Zaíta estrenará intercambiador desde este 13 de abril
    Rutas que operarán en el intercambiador en Villa Zaíta.

    José González Pinilla

    Editor

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