Metro de Panamá vuelve a cambiar la fecha de presentación de propuestas del teleférico; será el 31 de marzo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Por cuarta ocasión, el Metro de Panamá, S.A. (MPSA) modificó la fecha para la presentación y apertura de propuestas del proyecto de construcción del teleférico que conectará los distritos de Panamá y San Miguelito.

De acuerdo con la adenda N.°5, publicada este miércoles 25 de febrero por MPSA, se realizó una modificación al párrafo séptimo del aviso de convocatoria, en el que se establece que el acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el próximo 31 de marzo de 2026.

Las propuestas, incluida la fianza correspondiente, deberán ser entregadas presencialmente en el auditorio del edificio administrativo del Metro de Panamá, ubicado en el corregimiento de Ancón, en horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. La adenda precisa que no se aceptarán documentos antes ni después del período establecido.

La apertura de las propuestas se realizará ese mismo día, a partir de las 11:01 a.m., en el mismo auditorio.

MPSA ha modificado en varias ocasiones la fecha de presentación de propuestas para el contrato de concesión administrativa destinado a la financiación, estudio y diseño, construcción, fabricación, suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de teleférico, así como su operación, mantenimiento y reversión de la infraestructura y los sistemas asociados.

Según el pliego original, la entrega de propuestas y la apertura de sobres estaban programadas para el 17 de noviembre del año pasado. Posteriormente, mediante una primera adenda, la fecha fue trasladada al 15 de enero de 2026. Más adelante, una segunda adenda fijó el acto para mañana 26 de febrero, el cual ahora fue nuevamente pospuesto para finales de marzo.

Este proyecto se desarrolla bajo la modalidad de licitación por mejor valor y tiene un precio de referencia de $278,679,547.

El contrato será una concesión administrativa con una duración total de 20 años e incluirá todas las fases: fabricación, suministro, instalación, pruebas, puesta en servicio, operación, mantenimiento y eventual reversión de los activos al Estado.

El pasado sábado 21 de febrero, el Metro de Panamá realizó el foro público del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) categoría III del proyecto de teleférico urbano, donde los moradores participantes presentaron inquietudes sobre los aspectos técnicos de la obra, la seguridad y la eficacia del sistema, así como sobre la garantía de mejoras en los espacios públicos aledaños a las futuras estaciones.

El teleférico forma parte de las iniciativas de movilidad urbana para mejorar la conectividad en sectores de alta densidad poblacional, particularmente en el distrito de San Miguelito.

Actualmente, dos empresas precalificaron para la licitación, las cuales deberán presentar sus propuestas a finales de marzo. Se trata del Consorcio Teleférico SPE, conformado por Sofratesa de Panamá, Inc.; Ingeniería Estrella, S.A.; y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C.V.; y del Consorcio Teleférico de San Miguelito, integrado por Cointer (España) y Doppelmayr (Austria).

Modifican el pliego de condiciones

Además de las adendas para modificar la fecha de presentación de las ofertas, también se han realizado cambios al pliego de condiciones, tal como consta en el portal de Panama Compra.

En la tercera adenda se incluyen las partes 1, 2 y 3, con 204 páginas de modificaciones relacionadas principalmente con la redacción de gran parte de las especificaciones y requisitos del pliego de cargos original de la licitación del teleférico.

En esta adenda se establece que el contrato de concesión se desarrollará en tres etapas principales.

La etapa preoperativa, con una duración máxima de 36 meses, comprende la fase previa, la construcción y la etapa de pruebas y puesta en marcha del proyecto. Este período inicia con la orden de proceder y se extiende hasta la firma del acta de inicio de la etapa operativa, salvo que el contrato termine de forma anticipada.

La etapa operativa, de 234 meses, corresponde al período en el que el concesionario se encargará de la operación y el mantenimiento del proyecto. Comienza al día siguiente de la firma del acta de inicio de esta etapa y se mantendrá vigente hasta el inicio de la etapa de reversión o hasta una eventual terminación anticipada del contrato.

La etapa de reversión, con una duración de seis meses, constituye la fase final del contrato, en la que se ejecutan todas las acciones necesarias para la transferencia de los bienes del proyecto al Estado y la liquidación contractual. Durante este período, el concesionario deberá continuar con la operación y el mantenimiento del sistema hasta la firma del acta de reversión, que marca el cierre definitivo del contrato.