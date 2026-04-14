Metro de Panamá inicia las primeras pruebas del monorriel de la Línea 3

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Metro de Panamá dio inicio a las pruebas dinámicas del monorriel de la Línea 3 con un primer recorrido realizado la tarde del lunes 13 de abril, entre Patio y Talleres y la estación Ciudad del Futuro, en Panamá Oeste.

La entidad informó que este ensayo marca un hito en la ejecución del proyecto y forma parte del proceso previo a su entrada en operación, con el que se busca garantizar un sistema de transporte seguro, eficiente y confiable para los usuarios.

Realizan primera recorrido del monorriel en la línea 3. Cortesía

De acuerdo con estimaciones oficiales, la Línea 3 atenderá una demanda inicial de 160 mil pasajeros diarios, con cerca de 16 mil usuarios por hora en los periodos de mayor afluencia.

Las pruebas dinámicas permiten evaluar el desempeño del tren en movimiento, así como la integración de los sistemas eléctricos, de señalización y control. No obstante, el Metro de Panamá aclaró que, por ahora, estos recorridos son incipientes y no forman parte de un cronograma regular.

Avance del tramo elevado

El avance del proyecto también se refleja en su infraestructura. El tramo elevado presenta un 81% de progreso y conecta Panamá Pacífico con Ciudad del Futuro, mientras el equipo técnico se prepara para iniciar pruebas estáticas en esta sección.

En tanto, la fase 2, correspondiente al tramo soterrado, registra un 42% de avance, y el túnel bajo el Canal de Panamá alcanza un 53%.

La Línea 3 partirá de la estación de Albrook y se extenderá hasta Ciudad del Futuro, atravesando sectores como Arraiján y Nuevo Chorrillo. En su primera fase tendrá una longitud de 25 kilómetros y contará con 11 estaciones.

Este proyecto, considerado uno de los más importantes en materia de movilidad, busca reducir los tiempos de traslado hacia Panamá Oeste, una zona que históricamente ha enfrentado altos niveles de congestión vehicular.