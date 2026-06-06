Metro modifica temporalmente los accesos peatonales en la estación Albrook

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Metro de Panamá modificó temporalmente los accesos peatonales de la estación Albrook debido a trabajos de construcción, aunque la operación del servicio se mantiene con normalidad.

El Metro de Panamá informó que desde este sábado 6 de junio entraron en vigor cambios temporales en los accesos peatonales hacia la estación Albrook y la Terminal Nacional de Transporte, como parte de los ajustes implementados por trabajos de construcción que se desarrollan en el área.

La entidad indicó que los usuarios que se movilizan desde los sectores de Amador y Curundú deberán utilizar un nuevo acceso peatonal habilitado para garantizar una conexión más segura y ordenada hacia la estación.

Debido a las obras en curso, algunas rutas de circulación peatonal fueron modificadas temporalmente. Por ello, el Metro recomendó a los pasajeros prestar atención a la señalización instalada, utilizar únicamente los accesos autorizados y seguir las indicaciones del personal de apoyo para evitar inconvenientes durante sus desplazamientos.

El Metro de Panamá aclaró que estos cambios afectan únicamente los accesos peatonales y que la operación de la estación Albrook se mantiene con total normalidad. Los servicios ferroviarios continúan funcionando en sus horarios habituales.

Asimismo, reiteró el llamado a los usuarios para que planifiquen sus recorridos con anticipación y aseguró que informará oportunamente sobre cualquier modificación adicional que pueda impactar la movilidad en el sector.