Panamá, 06 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    METRO DE PANAMÁ

    Metro modifica temporalmente los accesos peatonales en la estación Albrook

    El Metro de Panamá modificó temporalmente los accesos peatonales de la estación Albrook debido a trabajos de construcción, aunque la operación del servicio se mantiene con normalidad.

    Aleida Samaniego C.
    Metro modifica temporalmente los accesos peatonales en la estación Albrook
    Extensión de la pasarela que conecta la estación Albrook con la Gran Terminal de Transporte. Foto/Archivo

    El Metro de Panamá informó que desde este sábado 6 de junio entraron en vigor cambios temporales en los accesos peatonales hacia la estación Albrook y la Terminal Nacional de Transporte, como parte de los ajustes implementados por trabajos de construcción que se desarrollan en el área.

    La entidad indicó que los usuarios que se movilizan desde los sectores de Amador y Curundú deberán utilizar un nuevo acceso peatonal habilitado para garantizar una conexión más segura y ordenada hacia la estación.

    Debido a las obras en curso, algunas rutas de circulación peatonal fueron modificadas temporalmente. Por ello, el Metro recomendó a los pasajeros prestar atención a la señalización instalada, utilizar únicamente los accesos autorizados y seguir las indicaciones del personal de apoyo para evitar inconvenientes durante sus desplazamientos.

    El Metro de Panamá aclaró que estos cambios afectan únicamente los accesos peatonales y que la operación de la estación Albrook se mantiene con total normalidad. Los servicios ferroviarios continúan funcionando en sus horarios habituales.

    Asimismo, reiteró el llamado a los usuarios para que planifiquen sus recorridos con anticipación y aseguró que informará oportunamente sobre cualquier modificación adicional que pueda impactar la movilidad en el sector.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Capturan a Zenia Vásquez de Palacios, antigua colaboradora de Gerardo Solís y Odila Castillo. Leer más
    • Así cumple su condena el exministro Ferrufino: trabajo comunitario en los barrios de Ancón. Leer más
    • Coneaupa acredita tres universidades; una es dirigida por hija de la rectora de la Unachi. Leer más
    • De la Contraloría a Santa María: cómo Zenia Vásquez adquirió una propiedad de $732,500. Leer más
    • Panamá se despide con una victoria sobre República Dominicana. Leer más
    • Iván Anderson y José Murillo se despiden de la Selección antes del viaje mundialista. Leer más
    • Meduca denuncia a Etelvina Medianero, rectora de la Unachi, por presuntos delitos contra la administración pública. Leer más