Metro prepara inversiones por $150 millones en mantenimiento de trenes, sistemas ferroviarios y el túnel

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Metro de Panamá impulsará un plan de mantenimiento, para las líneas 1 y 2, incluye dos licitaciones ya publicadas por 120 millones para el mantenimiento de la Línea 2 y el overhaul de la flota de trenes, además de una tercera convocatoria por 30 millones destinada a la rehabilitación del túnel de la Línea 1.

El Metro de Panamá, S.A., proyecta invertir 150 millones de dólares en varios proyectos de mantenimiento que serán ejecutados a partir del próximo año para fortalecer la operación de las líneas 1 y 2. Solo la Línea 1 acumula casi 13 años de funcionamiento ininterrumpido.

El plan de inversiones contempla el mantenimiento de los sistemas de señalización, energía y trenes de la Línea 2; un mantenimiento mayor a la flota de trenes, así como la rehabilitación del túnel de la Línea 1.

El director de Operaciones y Mantenimiento del Metro de Panamá, Luis Carlos Díaz, informó que actualmente se encuentran publicadas en el portal Panamá Compra dos licitaciones consideradas estratégicas para la operación del sistema, las cuales deberán ser adjudicadas antes de que finalice el año.

La primera corresponde al mantenimiento de los sistemas de señalización, energía y trenes de la Línea 2, con un precio de referencia de 30 millones de dólares.

Los trabajos incluyen el mantenimiento del sistema de señalización ferroviaria (CBTC), de los sistemas de energía, de las subestaciones de tracción y auxiliares, así como de las catenarias —el cableado aéreo que suministra energía a los trenes— y que impulsa su funcionamiento, entre otros detalles.

La Línea 2, que recorre 21 kilómetros entre las estaciones de San Miguelito y Nuevo Tocumen, cumplió siete años de operación desde su inauguración en abril de 2019. Posteriormente se incorporó la extensión de 2.2 kilómetros que conecta la estación Corredor Sur con el Aeropuerto Internacional de Tocumen, inaugurada en 2023.

Prueba de tren sin pasajeros en el Ramal línea 2. Cortesía/Metro de Panamá

Precisamente, el mantenimiento preventivo más reciente se dio en marzo de este año, cuando el Ejecutivo aprobó un contrato, mediante procedimiento excepcional, entre el Metro de Panamá y la empresa Alstom Panamá, S.A., para la Línea 2 por 4.3 millones de dólares. Su período de ejecución era seis meses, de enero a junio, más dos meses destinados al proceso de liquidación.

Trenes acumulan 1.3 millones de kilómetros recorridos

La segunda licitación asciende a 90 millones de dólares y corresponde al mantenimiento mayor de la flota de trenes, que ya supera los 13 años de operación y acumula alrededor de 1.3 millones de kilómetros recorridos, explicó Díaz.

Se trata de un mantenimiento de ciclo largo, conocido como overhaul, que será aplicado a la flota de trenes Metrópolis S9000.

De acuerdo con el pliego de cargos, el contrato contempla más de 600 intervenciones de mantenimiento profundo, durante las cuales se revisarán, repararán o sustituirán componentes esenciales de los 47 trenes que operan en las líneas 1 y 2.

Patios y talleres del Metro de Panamá, donde se realiza el mantenimiento de los trenes. Cortesía

Los trabajos incluirán la revisión de motores de tracción, frenos, equipos eléctricos, bogies, puertas y mecanismos de seguridad, además de labores de pintura y reacondicionamiento estético.

El proyecto también contempla la modernización del Taller de Mantenimiento Pesado, donde se habilitarán cuatro áreas especializadas de alta tecnología para fortalecer la capacidad técnica del país y reducir la dependencia de servicios externos.

La empresa adjudicataria deberá suministrar la mano de obra especializada, repuestos, herramientas y equipos necesarios para ejecutar los trabajos, mientras que el Metro de Panamá supervisará el contrato para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad.

Túnel de la Línea 1 también será intervenido

A estas inversiones se sumará una tercera licitación, estimada en 30 millones de dólares, destinada al mantenimiento integral del túnel de la Línea 1, inaugurada el 5 de abril de 2014.

Díaz explicó que el túnel tiene entre 13 y 15 años desde su construcción, por lo que corresponde ejecutar un mantenimiento de gran complejidad.

Los trabajos incluirán la sustitución de estructuras de concreto ubicadas bajo los rieles, mejoras en los sistemas de drenaje y canalización de aguas, además de otras intervenciones para preservar la estabilidad de la infraestructura.

Túnel de la línea 1 del Metro de Panamá

Las obras tendrán una duración aproximada de cinco años, debido a que solo podrán ejecutarse durante una ventana de mantenimiento de cerca de tres horas cada noche, sin afectar la operación comercial del Metro.

El funcionario explicó que este mantenimiento es comparable con la rehabilitación de una carretera.

“Así como el constante paso de vehículos obliga a reparar la losa de rodadura de una vía, en el Metro también es necesario intervenir la estructura de concreto que soporta la vía férrea. Aunque los rieles reciben mantenimiento periódico, la estructura que los sostiene también requiere inspecciones y reparaciones con el paso del tiempo”, indicó.

Díaz destacó que estas inversiones forman parte del programa de mantenimiento preventivo del Metro, cuyo objetivo es intervenir los equipos antes de que alcancen el final de su vida útil.

“El mantenimiento debe realizarse oportunamente para garantizar no solo la calidad del servicio, sino también la seguridad de todos nuestros usuarios”, afirmó.

Adelantó que durante el próximo año también se licitará el mantenimiento mayor de las escaleras mecánicas y ascensores de la Línea 1, infraestructura que cumplirá cerca de 15 años de operación.

Demanda continúa en aumento

El programa de mantenimiento cobra mayor relevancia debido al crecimiento sostenido de la demanda del sistema.

Según Díaz, el Metro pasó de transportar un promedio de 380 mil pasajeros diarios a cerca de 440 mil, alcanzando incluso un récord de 450 mil usuarios en un solo día durante el pasado mes de abril.

Aunque posteriormente disminuyó el precio de los combustibles, la demanda no regresó a los niveles anteriores y actualmente el sistema moviliza alrededor de 420 mil pasajeros diarios, lo que representa un incremento cercano al 8 %.

Para atender este crecimiento, el Metro implementó ajustes operativos en las maniobras de retorno de los trenes en las estaciones terminales de las líneas 1 y 2, reduciendo los tiempos de espera durante las horas de mayor demanda.

Recientemente, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció, durante su informe de dos años de gestión, la compra de nuevos trenes para la Línea 1, así como el impulso a la planificación de la Línea 2A (avenida Ricardo J. Alfaro) y la extensión de la Línea 3 hasta Ciudad del Futuro, con el objetivo de atender la creciente demanda del transporte público masivo.