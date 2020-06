Metro recomienda seguir la ‘Guía de autocuidado’ para mantener el distanciamiento físico en los trenes

El Metro de Panamá recomendó este lunes 1 de junio con la apertura del bloque dos y el levantamiento de la cuarentena que sus usuarios utilicen el autocuidado para mantener el distanciamiento físico.

Además reveló que incrementó su flota de trenes en toda la red, con la finalidad de garantizar una capacidad de transporte del 40% que permita mantener el distanciamiento físico en un sistema que ha sido adecuado para poder cumplir con las medidas de bioseguridad.

La empresa enfatizó que el metro es un sistema de transporte masivo que no fue diseñado para guardar el distanciamiento, sin embargo el Metro de Panamá ha realizado algunas adecuaciones para que los usuarios viajen seguros.

El metro de Panamá ha reforzado el dispositivo de saneamiento de los vagones. Cuando se finaliza la ruta se realiza una limpieza de todas las áreas para evitar riesgo de contagio de coronavirus.

El Metro de Panamá recalcó que debe seguirse la Guía de autocuidado, que han sido instaladas en trenes y estaciones, zona de máquinas recarga, torniquetes y andenes.

La guía tiene como objetivo orientar a los pasajeros para que guarden un mínimo de 1 a 2 metros de distancia.

Para poder cumplir con el 40% de capacidad de transporte, el Metro de Panamá dijo que reforzó la circulación de trenes en toda su red, incrementando la flota de 19 a 23 trenes en Línea 1 y de 14 a 17 en Línea 2. Adicional.

Con la declaración del toque de queda de 7:00 p.m. a 5:00 a.m. y el levantamiento de la cuarentena total el horario de operación de la red de trenes se mantiene de lunes a sábado 5:00 a.m. a 8:00 p.m. y los domingos de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.