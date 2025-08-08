Mi Nueva Meta: la nueva oportunidad para terminar la primaria sin ir a la escuela

El Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Panameño de Educación por Radio (IPER) dieron un nuevo paso en la lucha contra el analfabetismo con el lanzamiento de Mi Nueva Meta, un programa que permitirá a egresados de Muévete por Panamá continuar su formación hasta completar la educación básica general.

La iniciativa arrancará como plan piloto en Panamá centro y Panamá norte, beneficiando inicialmente a 40 personas que cursarán los primeros tres grados de primaria mediante el modelo de educación a distancia El Maestro en Casa, que combina clases radiales, materiales autoinstructivos y acompañamiento voluntario.

“Esta es una deuda con jóvenes, adultos y personas mayores que decidieron aprender sin importar la edad o las limitaciones”, expresó la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles.

El nuevo programa complementa el trabajo de Muévete por Panamá, que ha enseñado lectura, escritura y matemáticas básicas a más de 1,300 personas, a través de una red de voluntarios que lleva clases hasta las comunidades más apartadas.

El Mides y el IPER proyectan expandir Mi Nueva Meta a todo el país, incluyendo comarcas, áreas rurales y centros penitenciarios, con el objetivo de que más panameños puedan transformar su vida a través de la educación.