Mi Retiro Seguro: Solo 100,000 asegurados han calculado el monto de su pensión

Desde su lanzamiento el 8 de enero de 2025, la plataforma Mi Caja Digital ha registrado a 760,000 usuarios activos.

Según información proporcionada por la Caja de Seguro Social (CSS), en cuanto a la herramienta “Mi Retiro Seguro”, que opera desde agosto, 112,193 asegurados han utilizado la herramienta para proyectar el monto estimado de su pensión.

Esta plataforma digital facilita la planificación de los trabajadores para su retiro, permitiéndoles conocer con antelación los montos que podrán recibir en el futuro, verificar si los salarios fueron reportados correctamente y confirmar las cuotas registradas.

La CSS recuerda a los asegurados la importancia de revisar su historial de aportes antes de la fecha límite del 18 de agosto de 2026, fecha clave para tomar decisiones fundamentales sobre su pensión. La herramienta, disponible desde cualquier dispositivo móvil, ayuda a los trabajadores a proyectar su pensión de manera sencilla y eficiente, evitando sorpresas al momento de su retiro.

De acuerdo con la información de la CSS, el uso de Mi Retiro Seguro permite a los trabajadores acceder a una visión clara de sus aportes y verificar si estos están completos y correctos. Esto les da la oportunidad de corregir cualquier error antes de que sea demasiado tarde.

Además, la CSS ha habilitado ventanillas de orientación para aquellos que necesiten asistencia personalizada. En el Centro Especializado de Salud y Seguridad de los Trabajadores, ubicado en la antigua Renta 5, Calidonia, se han habilitado diez ventanillas de atención para acompañar a los asegurados en el proceso de registro, revisión de aportes y proyección de su pensión. Los trabajadores pueden recibir orientación directa y sin intermediarios.

El horario de atención en este centro es de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., y los asegurados pueden acceder a la plataforma micajadigital.css.gob.pa para revisar su historial de aportes.