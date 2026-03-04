Miambiente advierte que ampliación de la Vía España no puede talar árboles sin EIA aprobado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, advirtió este miércoles 4 de marzo que el proyecto de ampliación de la Vía España no podrá talar “un solo árbol” hasta que cuente con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) debidamente aprobado por las autoridades.

“El proyecto de Vía España no puede talar un solo árbol hasta que no tenga un estudio de impacto ambiental terminado. No lo tiene todavía y hemos notificado a la empresa que no puede proceder con el trabajo hasta que no tenga su estudio debidamente aprobado, incluyendo una consulta ciudadana para que los ciudadanos seamos consultados sobre nuestros árboles y nuestro progreso”, declaró el titular del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Varios árboles han sido talados a lo largo de la Vía España, tras el proyecto de ampliación de la Vía España.

Navarro explicó que la empresa encargada de la obra —el Consorcio C&T Vía España, conformado por Constructora Urbana, S.A. y Toronto Holdings— ya fue notificada de que no puede avanzar en trabajos que impliquen afectación arbórea sin cumplir previamente con los requisitos ambientales establecidos por la ley panameña.

De acuerdo con la normativa ambiental vigente en Panamá, todo proyecto de infraestructura que implique tala, remoción de cobertura vegetal o intervención significativa del entorno debe contar con un EIA aprobado por MiAmbiente antes de iniciar obras que generen impacto.

El ministro reconoció que la ampliación de la Vía España es una obra necesaria y largamente esperada para mejorar la movilidad en la ciudad, pero subrayó que debe ejecutarse con responsabilidad ambiental.

“Es una obra que se requiere, una obra importante, aunque haya pasado una década, pero hay que hacerla teniendo el mayor cuidado con nuestros árboles centenarios, en particular los caobos centenarios de la Vía España, para tratar de salvar todos los que se puedan”, sostuvo.

No obstante, en un recorrido realizado por La Prensa se constató que varios árboles han sido cortados, otros podados e incluso talados. Además, numerosos arbustos y plantas, incluidas las más pequeñas, han sido señalizados con cinta o pintura roja como indicación de que deben ser removidos del trazado del proyecto.

Caobos centenarios en la mira

La Vía España es una de las arterias más transitadas de la capital panameña y se caracteriza por su arbolado histórico, donde destacan caobos de gran tamaño y antigüedad, considerados parte del patrimonio natural urbano.

El proyecto de ampliación contempla la construcción de carriles exclusivos para el transporte público en un tramo aproximado de 5.4 kilómetros entre la avenida Porras y la vía Cincuentenario, con una inversión superior a 80 millones de dólares, según ha informado el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

En este trazado se verían impactados más de 600 locales, según han denunciado varios dueños de negocios, quienes entrarían en un proceso de desalojo que, aseguran, se está ejecutando sin diálogo, sin estudios integrales y sin propuestas claras de reubicación o indemnización.

Comerciantes denuncian que unos 600 negocios podrían ser desalojados para dar paso al “Proyecto de Estudio, Diseño, Construcción y Financiamiento de la Ampliación de Carriles Exclusivos de Mi Bus en la Vía España”, que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas. Foto: Yaritza Mojica

Según los afectados, la empresa contratista ha notificado, mediante una carta de “Solicitud de Liberación de Servidumbre”, que el lugar debe estar totalmente despejado a más tardar el 30 de marzo de 2026, bajo el señalamiento de que los comercios están asentados en servidumbre pública.

Las declaraciones del ministro se producen en medio de cuestionamientos de residentes y comerciantes del área, quienes han expresado preocupación tanto por la posible tala de árboles como por los impactos sociales de la obra.

EL negocios de Leopoldina, es uno de los afectados por la ampliación de la Vía España. Foto: Yaritza Mojica

MOP: es un proceso de notificación y coordinación

Por su parte, el MOP explicó que con este proyecto se adelanta un proceso de verificación e inventario dentro de la franja de 40 metros que forma parte de la servidumbre vial.

“Como entidad custodio y administradora de las servidumbres públicas, la entidad tiene la responsabilidad de velar por su uso adecuado, garantizando condiciones de seguridad, movilidad y ordenamiento urbano”, dijo el MOP en un comunicado.

Producto de este levantamiento técnico preliminar, se ha identificado un aproximado de 400 ocupaciones dentro del área de servidumbre, que incluyen distintos tipos de actividades comerciales, estructuras informales y otros usos. Es importante precisar que actualmente se trata de un proceso de notificación y coordinación.

En ese sentido, a institución indicó que estará desarrollando reuniones con representantes, autoridades locales y las personas involucradas, a fin de mantener una comunicación directa, explicar los alcances del proyecto y procurar un manejo ordenado que permita minimizar afectaciones.

El proyecto contempla la habilitación de carriles exclusivos para Mi Bus, aceras más amplias, mejoras pluviales y adecuaciones urbanas que beneficiarán a más de 82 mil usuarios diarios, mejorando la movilidad y la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la ciudad.

Estas acciones que realiza el MOP, se desarrollan dentro del marco legal que regula las vías públicas y se les reitera que se mantendrá el diálogo abierto con los sectores involucrados, concluye el comunicado.