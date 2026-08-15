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    Miambiente aprueba 304 Estudios de Impacto Ambiental durante el primer semestre de 2026

    Miambiente aprobó 304 Estudios de Impacto Ambiental durante el primer semestre de 2026, vinculados a proyectos que representan inversiones superiores a $1,418 millones y una generación estimada de 13,103 empleos.

    Yaritza Mojica
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    Miambiente aprueba 304 Estudios de Impacto Ambiental durante el primer semestre de 2026
    Miambiente aprobó 304 Estudios de Impacto Ambiental durante el primer semestre de 2026, vinculados a proyectos que representan inversiones superiores a $1,418 millones. Cortesía

    El Ministerio de Ambiente (Miambiente) informó que 304 Estudios de Impacto Ambiental (EIA) fueron aprobados durante el primer semestre de 2026, de un total de 377 estudios procesados y resueltos en ese periodo.

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    La entidad indicó que actualmente los Estudios de Impacto Ambiental pueden ser consultados públicamente a través de las plataformas e-Sevia (Entorno Digital del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) y Prefasia. Además, destacó que estos resultados forman parte de los avances alcanzados durante los últimos dos años en materia de tecnología, ordenamiento y transparencia institucional.

    En 2025, la institución procesó y resolvió 943 EIA, de los cuales 717 fueron aprobados. Estos estudios estuvieron asociados a inversiones por más de $5,422 millones y a una generación estimada de 32,248 empleos una vez que los proyectos sean ejecutados.

    Los estudios ingresados desde el 1 de octubre de 2025 son gestionados mediante e-Sevia, plataforma que permite la presentación, recepción, registro y seguimiento digital de los estudios de las categorías I, II y III, así como la consulta de aquellos que han sido aprobados.

    Por su parte, Prefasia permite consultar los estudios resueltos entre 2016 y el 1 de octubre de 2025.

    Los estudios aprobados (304) durante el primer semestre de 2026 están vinculados a proyectos que representan una inversión superior a $1,418 millones y que, de ejecutarse y construirse en su totalidad, generarían unos 13,103 empleos, según las estimaciones de la institución.

    Miambiente trabaja en la digitalización de más de 11,000 expedientes físicos correspondientes a estudios presentados antes de 2016. La institución prevé completar este proceso antes del 1 de julio de 2027, con el objetivo de que todos los EIA estén disponibles para consulta pública en línea.

    Para el primer semestre del año en curso, la institución ya ha procesado y resuelto 377 estudios ambientales adicionales. De estos, 304 fueron aprobados, con un monto de inversión asociado de más de $1,418 millones y una generación de empleos estimada en 13,103 al momento en que se ejecuten y construyan todos los proyectos aprobados.

    Según la entidad toda la información puede ser consultada a través de las plataformas disponibles en el sitio web de Miambiente, así como de manera presencial en las sedes de la institución a nivel nacional.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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