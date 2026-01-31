Miambiente autoriza la extracción de agua de ríos, lagos y quebradas para los culecos 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Ambiente dio a conocer los más de 70 puntos de extracción de agua a nivel nacional para los tradicionales culecos durante la temporada de carnaval, según figura en la resolución publicada en Gaceta Oficial.

La resolución establece que la extracción del líquido deberá realizarse aguas abajo de las tomas destinadas al consumo humano y sin afectar los usos prioritarios. Asimismo, será obligatorio contar con un permiso por cada cisterna a abastecer, el cual deberá tramitarse ante las direcciones regionales de la entidad.

Entre los ríos incluidos en la lista oficial del ministerio están: Ballaspit, en Bocas del Toro; río San Félix, en Chiriquí; río Zaratí, en Coclé; río Miramar, en Colón; río La Villa, en Herrera; El Higuerón, en Los Santos; río Cabobré, en Panamá; río Lajas, en Veraguas; y río Chucunaque, en Darién.

Conozca el listado de los afluentes de los cuales se podrá extraer el líquido.

Asimismo, se prohíbe la extracción de agua para los culecos desde pozos y acuíferos, aun cuando estos se encuentren ubicados en propiedades privadas.

Las violaciones a las disposiciones podrían acarrear multas de hasta $2,000.

Los carnavales en el país se celebrarán del 14 al 17 de febrero.

Actualmente la región de Azuero enfrenta una crisis de agua potable que durante años se registró en los ríos La Villa y Estibaná, provocando el incremento de materia orgánica y altos niveles de turbiedad en las principales tomas de agua cruda.

Sin embargo, según el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, la calidad del agua en la región ha registrado una mejoría sustancial y comprobable, tras la eliminación de las bacterias coliformes que provenían de porquerizas y del vertido de aguas negras de los edificios públicos, barriadas privadas y comercios.