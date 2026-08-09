Panamá, 10 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 10 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    BONO

    Miambiente dará bono anual de $300 a sus funcionarios en diciembre de 2026

    La resolución señala que el bono busca apoyar a los funcionarios ante la carga económica de los gastos de fin de año.

    Aleida Samaniego C.
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    Miambiente dará bono anual de $300 a sus funcionarios en diciembre de 2026
    El bono de $300 será pagado en diciembre a los funcionarios de Miambiente que cumplan con los requisitos establecidos en la resolución. Foto/Archivo

    El Ministerio de Ambiente (Miambiente) autorizó el pago de un bono o gratificación anual de $300 para sus funcionarios, según una resolución publicada en la Gaceta Oficial Digital No. 30585-B, del viernes 7 de agosto de 2026.

    El beneficio será pagado en diciembre de 2026 a los servidores públicos que hayan laborado en Miambiente y hayan cumplido con la planificación institucional establecida hasta el 31 de julio de 2026, de acuerdo con los términos de la resolución.

    El documento establece que el bono tiene como propósito apoyar a los funcionarios ante la carga económica asociada con los gastos de fin de año.

    Adjuntos

    104529.pdf

    Miambiente deberá gestionar los recursos presupuestarios necesarios para hacer efectivo el desembolso durante diciembre.

    Podrán recibir los $300 los funcionarios que cumplan con las condiciones establecidas en la resolución y que se encuentren en servicio activo al momento del pago.

    La medida se sustenta en disposiciones legales que permiten a las instituciones públicas establecer programas de incentivos económicos y de bienestar para sus servidores.

    ¿Quiénes quedan excluidos?

    Quedan excluidos los funcionarios que no estén en servicio activo a la fecha del pago.

    La resolución incluye entre estos casos a quienes estén con licencia sin sueldo, hayan renunciado al cargo, tengan sin efecto su nombramiento o hayan sido destituidos.

    También quedarán excluidos los servidores que estén separados del cargo por una autoridad competente.

    La Oficina Institucional de Recursos Humanos de Miambiente será responsable de realizar los trámites necesarios para organizar, calendarizar y ejecutar el pago.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    Última Hora

    • 00:10 Panamax 2026: Panamá y países aliados simulan asaltos aéreo y marítimo para proteger el Canal Leer más
    • 00:00 Trump designa a secretario personal de la Casa Blanca como su nuevo asistente Leer más
    • 23:44 Mariano Rivera, Ramiro Mendoza y Carlos Ruiz vuelven al diamante de las Grandes Ligas Leer más
    • 22:46 Panamá celebra su regreso al octavo lugar en Centroamericanos y del Caribe 60 años después Leer más
    • 21:45 Panamá activa la Operación ‘Escudo de Acero’ para reforzar la seguridad en la frontera con Colombia Leer más
    • 21:31 Perú anuncia la muerte de once connacionales que luchaban en el Ejército ruso contra Ucrania Leer más
    • 21:30 Maersk advierte que Panamá pierde terreno logístico y urge avanzar con Río Indio Leer más
    • 20:50 Réplica del director de Pandeportes Leer más
    • 20:39 Diputado Ernesto Cedeño demandará ante la Corte el acuerdo que creó la Policía Municipal  Leer más
    • 20:32 Courtois: ‘He vuelto antes porque con la lesión quería asegurarme de que todo estaba bien’ Leer más