Miambiente dará bono anual de $300 a sus funcionarios en diciembre de 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La resolución señala que el bono busca apoyar a los funcionarios ante la carga económica de los gastos de fin de año.

El Ministerio de Ambiente (Miambiente) autorizó el pago de un bono o gratificación anual de $300 para sus funcionarios, según una resolución publicada en la Gaceta Oficial Digital No. 30585-B, del viernes 7 de agosto de 2026.

El beneficio será pagado en diciembre de 2026 a los servidores públicos que hayan laborado en Miambiente y hayan cumplido con la planificación institucional establecida hasta el 31 de julio de 2026, de acuerdo con los términos de la resolución.

El documento establece que el bono tiene como propósito apoyar a los funcionarios ante la carga económica asociada con los gastos de fin de año.

Miambiente deberá gestionar los recursos presupuestarios necesarios para hacer efectivo el desembolso durante diciembre.

Podrán recibir los $300 los funcionarios que cumplan con las condiciones establecidas en la resolución y que se encuentren en servicio activo al momento del pago.

La medida se sustenta en disposiciones legales que permiten a las instituciones públicas establecer programas de incentivos económicos y de bienestar para sus servidores.

¿Quiénes quedan excluidos?

Quedan excluidos los funcionarios que no estén en servicio activo a la fecha del pago.

La resolución incluye entre estos casos a quienes estén con licencia sin sueldo, hayan renunciado al cargo, tengan sin efecto su nombramiento o hayan sido destituidos.

También quedarán excluidos los servidores que estén separados del cargo por una autoridad competente.

La Oficina Institucional de Recursos Humanos de Miambiente será responsable de realizar los trámites necesarios para organizar, calendarizar y ejecutar el pago.