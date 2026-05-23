Miambiente detecta descargas ilegales de pintura al mar desde un PH en Punta Paitilla

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una inspección de Miambiente evidenció una posible contaminación marina en Punta Paitilla, donde un PH mantiene descargas directas al mar de aguas contaminadas.

Técnicos del Ministerio de Ambiente (Miambiente) detectaron en un edificio de lujo en Punta Paitilla, corregimiento de San Francisco, descargas ilegales directas al mar de residuos de pintura y aguas contaminadas, una práctica que amenaza el ecosistema marino de la bahía de Panamá.

Miambiente detecta contaminación desde un PH en Punta Paitilla en San Francisco. Cortesía

El personal técnico del Equipo SWAT de Verificación Ambiental inspeccionó el PH tras recibir información relacionada con posibles irregularidades ambientales vinculadas al manejo de residuos líquidos, donde se evidenció que trabajadores realizaban malas prácticas durante labores de mantenimiento.

Lo que parecía una rutina de mantenimiento terminó en una alerta ambiental, debido a que los trabajadores lavaban materiales con residuos de pintura dentro de una tina de lavado. La inspección también permitió verificar que el fregador del área social mantenía conexión con una tubería de descarga directa al mar.

En el sitio, los inspectores constataron que ambas tuberías vertían residuos hacia un cuerpo de agua marino, situación que podría generar afectaciones ambientales por la presencia de contaminantes en el ecosistema costero.

Como parte de la diligencia técnica, el equipo de Miambiente efectuó una prueba de tinción para confirmar la conexión y trayectoria de las descargas detectadas. La verificación corroboró el flujo de aguas hacia el mar.

El equipo de Miambiente efectuó una prueba de tinción para confirmar conexión y trayectoria de las descargas detectadas hacia el mar. Cortesía

La prueba de tinción que hizo Miambiente en el PH de Punta Paitilla confirmó que había descargas directas hacia el mar. Cortesía

Tras los hallazgos encontrados, funcionarios del Equipo SWAT otorgaron un plazo de dos días al PH para ejecutar las adecuaciones correspondientes y corregir las conexiones observadas durante la inspección. Los técnicos de Miambiente tienen programado retornar el próximo lunes 25 de mayo de 2026 para verificar el cumplimiento de las medidas correctivas solicitadas.

Además, se informó que, luego de la inspección de seguimiento, la institución iniciará el proceso administrativo correspondiente por la descarga de residuos de pintura al mar, tomando en consideración la posible afectación ambiental generada por estas prácticas.

La autoridad ambiental informó que mantendrá los operativos de vigilancia y fiscalización en distintos puntos del país, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y prevenir actividades que puedan ocasionar daños a los recursos naturales y ecosistemas marinos.

Los ciudadanos pueden presentar denuncias ambientales a través de la línea 311 y por medio de las redes sociales oficiales de Miambiente.