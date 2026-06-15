Panamá, 15 de junio del 2026
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    AMBIENTE

    MiAmbiente dice que desconocía sobre el traslado de reos a la isla Coiba

    Miambiente informó que no tuvo conocimiento previo del traslado de 29 privados de libertad a Coiba debido a que la operación se realizó bajo estricta confidencialidad, y reiteró que mantiene su rechazo a la instalación de un centro penitenciario permanente en la isla.

    Aleida Samaniego C.
    MiAmbiente dice que desconocía sobre el traslado de reos a la isla Coiba
    La entidad asegura que las instalaciones utilizadas en Coiba se encuentran bajo custodia del Senan desde antes de la creación del Parque Nacional Coiba. Foto/Captura de video

    El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) aclaró este domingo que el traslado de 29 privados de libertad de alta peligrosidad a instalaciones del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), en la isla Coiba, se realizó bajo estricta confidencialidad por razones de seguridad nacional, por lo que la entidad indicó que no tuvo conocimiento previo de la operación.

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    En un comunicado, Miambiente señaló que el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) informó públicamente el sábado 13 de junio sobre la utilización de instalaciones del Senan ya existentes en Coiba para albergar a los detenidos trasladados ese mismo día.

    La entidad explicó que las instalaciones utilizadas corresponden a la pista de aterrizaje, la base aeronaval y el antiguo penal de la isla Coiba, las cuales han permanecido bajo custodia del Senan desde antes de la creación del Parque Nacional Coiba, con el propósito de que esa institución cumpla funciones relacionadas con el combate al narcotráfico internacional y la defensa de la seguridad nacional.

    “La acción de traslado de reos del día de ayer fue realizada por el Ministerio de Seguridad bajo la más estricta confidencialidad, por tratarse de temas de seguridad nacional. Por esa razón, Miambiente desconocía dicha acción”, indicó la entidad.

    Miambiente sostuvo, además, que el patrimonio natural del Parque Nacional Coiba no ha sido afectado por la medida adoptada. Asimismo, aseguró que no se han realizado construcciones ni reformas que impacten el área protegida y que ninguna actividad se desarrolla ni se desarrollará fuera del edificio ocupado por el Senan.

    El pronunciamiento de la entidad se produce luego de que trascendiera una carta enviada el pasado 10 de junio por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo; al ministro de Seguridad, Frank Ábrego; y al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, en la que expresaba la posición institucional de Miambiente respecto al uso de la isla Coiba para fines penitenciarios.

    MiAmbiente dice que desconocía sobre el traslado de reos a la isla Coiba

    No obstante, en el comunicado difundido este domingo, Miambiente precisó que dicha comunicación hacía referencia a la posibilidad de transformar la isla Coiba en un centro penitenciario permanente mediante la construcción de nuevas edificaciones e instalaciones de seguridad.

    La entidad reiteró que esa alternativa no es viable por razones legales y ambientales, así como por la necesidad de proteger el sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

    Miambiente informó que realizará inspecciones periódicas para garantizar que no se produzcan afectaciones al Parque Nacional Coiba y reiteró el compromiso de la administración del presidente José Raúl Mulino con la conservación de la biodiversidad, la prevención de delitos ambientales y la protección de las áreas protegidas del país.

    De igual manera, expresó su respaldo a las acciones de la Policía Nacional, la Policía Ambiental, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Senan en labores relacionadas con la protección de los recursos naturales y la seguridad nacional.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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