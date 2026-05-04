Panamá, 04 de mayo del 2026

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    Conservación

    Miambiente endurece reglas para ingresar a áreas protegidas con nuevas sanciones y controles

    Yaritza Mojica
    Miambiente endurece reglas para ingresar a áreas protegidas con nuevas sanciones y controles
    La Resolución No. DM-0173-2026 del Miambiente formaliza un marco normativo integral para el uso público del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap). Cortesía

    El Ministerio de Ambiente (Miambiente) emitió nuevas reglas de acceso a las áreas protegidas del país mediante la Resolución No. DM-0173-2026, publicada en Gaceta Oficial el 4 de mayo de 2026, al establecer normas de cumplimiento obligatorio para nacionales y extranjeros que ingresen con fines recreativos, educativos o científicos.

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    La Resolución No. DM-0173-2026 formaliza un marco normativo integral para el uso público del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap). A partir de la entrada en vigencia de esta normativa, el acceso a los parques nacionales y reservas naturales estará sujeto a nuevas disposiciones de seguridad y conservación.

    Ahora, todo visitante deberá firmar un documento obligatorio de descargo de responsabilidades antes de iniciar cualquier actividad. En este documento, los visitantes declaran conocer los riesgos naturales y se hacen responsables de su propia seguridad y de los daños que puedan causar al entorno.

    Asimismo, la normativa establece la prohibición del ingreso de plásticos de un solo uso, el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias ilícitas y el uso de drones sin la licencia o el registro vigente correspondiente. También se prohíbe alimentar, acosar o interferir con las especies silvestres en sus procesos naturales.

    Miambiente endurece reglas para ingresar a áreas protegidas con nuevas sanciones y controles
    Nacionales y extranjeros que visiten las áreas protegidas deberá firmar de forma obligatoria un documento de Descarga de Responsabilidad. Cortesía

    En cuanto a la gestión de desechos, los visitantes tienen la obligación de recolectar y retirar todos los residuos sólidos que generen durante su estancia, aplicando el principio de sostenibilidad. Además, es obligatorio registrarse en los puntos de control y realizar el pago de las tarifas vigentes, las cuales podrán gestionarse en línea según los mecanismos habilitados.

    El personal guardaparque y los inspectores ambientales están autorizados para expulsar del área protegida a cualquier persona que incumpla estas normas. Además, el incumplimiento de las reglas sobre extracción de recursos o daños al patrimonio puede derivar en investigaciones penales ante las autoridades competentes.

    La normativa otorga facultades inmediatas al personal de Miambiente para aplicar medidas de control, tales como la amonestación verbal, el retiro del visitante del área y la retención de productos ilícitos, sin perjuicio de los procesos administrativos o penales que correspondan.

    El Sistema Nacional de Áreas Protegidas está conformado por 123 zonas de conservación que abarcan cerca del 35% del territorio terrestre y el 54% de las áreas marinas del país. Desde su creación en 1992, su misión ha sido proteger la biodiversidad, los ecosistemas y los recursos naturales a través de figuras como parques nacionales, reservas forestales y refugios de vida silvestre.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


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