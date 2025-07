MiAmbiente impone sanciones por contaminación de ríos, mientras el Idaan anuncia plan de desinfección en Azuero

Ocho sanciones por la contaminación del río La Villa y su afluente, el río Estibaná, en la provincia de Los Santos, así como el trámite de cinco expedientes adicionales, ha procesado la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente). Esta contaminación afectó las plantas potabilizadoras Rufina Alfaro y Roberto Reina, y actualmente el agua que se produce no es apta para el consumo humano.

Las multas impuestas ascienden a $9,999.99 por infractor —el máximo permitido por ley— y conllevan la paralización de operaciones hasta que se cumplan medidas correctivas obligatorias e inmediatas.

Según MiAmbiente, las sanciones fueron impuestas a Finca La Fe, Paja Verde S.A., Porcina La Ceiba, Lotificación Santa Eduviges, Porcina San Antonio, el Vertedero Municipal de Macaracas y Marcelino Delgado, quienes presentaron recursos de reconsideración contra la sanción impuesta. Dichos recursos se encuentran en proceso de notificación de la resolución que resuelve la reconsideración, con lo cual se agota la vía gubernativa.

Adicionalmente, se encuentran en trámite procesal administrativo por infracciones ambientales: Finca Luis Martínez, Central de Engorde S.A., Porcinalanda S.A., Lechería Medrano, Finca Porcina Nobel Samaniego y Lechería Barría.

Entre las infracciones detectadas figuran la descarga ilegal de aguas residuales a fuentes hídricas, la ausencia de instrumentos de gestión ambiental y el incumplimiento de herramientas ambientales. Estas prácticas representan un riesgo significativo para la sostenibilidad, la salud pública y el ambiente. Las irregularidades fueron comprobadas mediante un operativo técnico y legal impulsado por denuncias ciudadanas, que incluyó inspecciones en los ríos La Villa y Estibaná, vitales como fuente de agua para el consumo humano en las provincias de Herrera y Los Santos.

Ante esta situación, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, fue enfático al declarar: “Se acabó el relajo. MiAmbiente está en el campo. Quien contamine nuestros ríos enfrentará consecuencias. Por eso estamos sancionando ejemplarmente a quienes, por años, de manera irresponsable, estuvieron contaminando el río La Villa y el Estibaná. Igual haremos con todo aquel que atente contra los recursos naturales y el ambiente a nivel nacional”.

El ministro también aseguró que combatirá la “anarquía ambiental” provocada por décadas de abandono institucional. “Vamos a ser inflexibles contra quienes violen las normas sanitarias y pongan en riesgo la salud de nuestros ciudadanos. Invito a todos los panameños a que, por favor, nos ayuden a cuidar la naturaleza y denuncien los delitos ambientales en @miambientepma”.

Las medidas adoptadas están fundamentadas en la Ley 41 de 1998, la Ley 8 de 2015, el Decreto Ejecutivo No. 57 de 2004, el Decreto Ejecutivo No. 01 de 2023 —modificado por el Decreto Ejecutivo No. 2 de 2024— y la Ley 38 de 2000, que regula el procedimiento administrativo.

Agua potable para noviembre

Con respecto a la situación del agua en la región de Azuero, el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, explicó que el suministro de agua en Chitré y otras localidades no es actualmente apto para el consumo humano.

Villarreal indicó que el Idaan ha iniciado un proceso de desinfección de la red, el cual consta de dos grandes fases. En la primera se instalarán 150 válvulas de control para microsectorizar la ciudad de Chitré, que carece de una red controlada.

Además, se colocarán entre 50 y 52 hidrantes nuevos distribuidos por toda la ciudad, los cuales permitirán la inyección de la solución desinfectante en las tuberías. Una vez concluida esta fase, se procederá a desinfectar la red sector por sector.

El director también informó que está en desarrollo la licitación para la rehabilitación y ampliación de la planta potabilizadora Roberto Reina. Este proyecto será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se presentaron 19 empresas interesadas. La apertura de sobres está programada para el 14 de agosto.

Villarreal prevé que la red esté completamente desinfectada antes de las fiestas patrias de noviembre, aunque el estado de emergencia decretado por el Ejecutivo se extiende hasta el 31 de diciembre. Mientras tanto, el suministro de agua se realiza mediante camiones cisterna.