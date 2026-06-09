MiAmbiente investiga la muerte de un tiburón ballena hallado en Veracruz

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El cuerpo de un enorme tiburón ballena, la especie de pez más grande del mundo, apareció esta semana en las costas de Veracruz, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

El ejemplar, una hembra de aproximadamente nueve metros de longitud, fue hallado en estado de descomposición, de acuerdo con información compartida por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Mediante un comunicado, la entidad informó que, debido al estado del ejemplar, se colocó una línea guía para asegurarlo y evitar que fuera desplazado por el movimiento de las olas mientras se desarrollan las acciones correspondientes para este tipo de situaciones.

Como parte del protocolo, especialistas de MiAmbiente tomaron muestras de tejido que serán sometidas a análisis posteriores para determinar las posibles causas de la muerte.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades recomendaron a la población evitar el contacto directo con el ejemplar y mantener las medidas preventivas.

Los especialistas tomaron muestras para investigar la causa de la muerte del ejemplar. Foto: MiAmbiente.

El sitio web World Wild Life, se cree que menos del 10% de los tiburones ballena llegan a la edad adult, peo los que lo hacen pueden vivir hasta los 150 años.

Esta especie está presente todo el año pero son más activos durante nuestra estación seca, es decir de diciembre a mayo y se conoce que puede alcanzar hasta 15 metros de longitud y pesar más de 10 toneladas. Se trata de animales tranquilos, a menudo llamados “gigantes amables” que suelen nadar en aguas poco profundas.