Panamá, 10 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Vida silvestre

    MiAmbiente investiga la muerte de un tiburón ballena hallado en Veracruz

    Alis Fernández Aguilar
    MiAmbiente investiga la muerte de un tiburón ballena hallado en Veracruz
    MiAmbiente trabaja en la investigación de la muerte de un ejemplar de tiburón ballena. Foto: MiAmbiente

    El cuerpo de un enorme tiburón ballena, la especie de pez más grande del mundo, apareció esta semana en las costas de Veracruz, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

    El ejemplar, una hembra de aproximadamente nueve metros de longitud, fue hallado en estado de descomposición, de acuerdo con información compartida por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

    Mediante un comunicado, la entidad informó que, debido al estado del ejemplar, se colocó una línea guía para asegurarlo y evitar que fuera desplazado por el movimiento de las olas mientras se desarrollan las acciones correspondientes para este tipo de situaciones.

    Como parte del protocolo, especialistas de MiAmbiente tomaron muestras de tejido que serán sometidas a análisis posteriores para determinar las posibles causas de la muerte.

    Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades recomendaron a la población evitar el contacto directo con el ejemplar y mantener las medidas preventivas.

    MiAmbiente investiga la muerte de un tiburón ballena hallado en Veracruz
    Los especialistas tomaron muestras para investigar la causa de la muerte del ejemplar. Foto: MiAmbiente.

    El sitio web World Wild Life, se cree que menos del 10% de los tiburones ballena llegan a la edad adult, peo los que lo hacen pueden vivir hasta los 150 años.

    Esta especie está presente todo el año pero son más activos durante nuestra estación seca, es decir de diciembre a mayo y se conoce que puede alcanzar hasta 15 metros de longitud y pesar más de 10 toneladas. Se trata de animales tranquilos, a menudo llamados “gigantes amables” que suelen nadar en aguas poco profundas.

    Alis Fernández Aguilar

    Periodista Multimedia


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estudio identifica a Darién como epicentro del virus Oropouche en Centroamérica. Leer más
    • La pandemia como excusa: cheques sin justificación, obras fantasma; adónde se fue la plata de la descentralización. Leer más
    • Comisión de Educación pide a Lucy Molinar aclarar creación de nuevas universidades. Leer más
    • El Minsa hace compras a empresa que estuvo vinculada al ministro Fernando Boyd. Leer más
    • Coneaupa rechaza creación de universidad por falta de infraestructura adecuada. Leer más
    • ¿Por qué Kadir Barría no seguirá con la Selección de Panamá en Toronto?. Leer más
    • El último presupuesto de la rectora de la Unachi: solicita $118.8 millones para 2027. Leer más