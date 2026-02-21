Panamá, 21 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    OBRA

    Miambiente mantiene paralizado proyecto turístico en Punta Chame tras detectar reinicio irregular de obras

    Yaritza Mojica
    Miambiente mantiene paralizado proyecto turístico en Punta Chame tras detectar reinicio irregular de obras
    El Ministerio de Ambiente ratificó paralización de obras en el proyecto en Punta Chame. Cortesía

    Un operativo sorpresa confirmó que un proyecto turístico en Punta Chame habría reanudado trabajos pese a mantener una orden oficial de suspensión.

    Ante esta situación, el Ministerio de Ambiente (Miambiente) reiteró de manera contundente la paralización de la obra y advirtió sobre posibles sanciones administrativas y penales.

    La inspección fue realizada por la Dirección Regional de Panamá Oeste luego de que ciudadanos alertaran sobre el ingreso de camiones con materiales, maquinaria pesada y obreros en el área, a pesar de que el proyecto se encontraba suspendido. Las denuncias estuvieron acompañadas de evidencias visuales difundidas en redes sociales.

    La diligencia se desarrolló de forma coordinada entre Miambiente y el Municipio de Chame, con la participación de técnicos de la Dirección Nacional de Verificación y Desempeño Ambiental —sección de Costas y Mares—, Asesoría Legal y la Fiscalía Superior Ambiental.

    También participaron unidades del Servicio Nacional Aeronaval, el Equipo Multidisciplinario Especializado Ambiental (EME-Ambiental) y la Dirección de Investigación Judicial, con el objetivo de constatar en campo el cumplimiento de la medida impuesta.

    Miambiente mantiene paralizado proyecto turístico en Punta Chame tras detectar reinicio irregular de obras
    El Ministerio de Ambiente ratificó paralización de obras en el proyecto en Punta Chame. Cortesía

    Orden vigente desde enero

    La orden de paralización fue emitida el pasado 19 de enero como medida preventiva, ante la presunta afectación ambiental relacionada con la posible extracción ilegal de arena en el sector de Punta Chame, corregimiento de Chame.

    Miambiente reiteró que la obra se mantiene oficialmente suspendida y que cualquier desacato a la disposición conllevará sanciones enérgicas, además del seguimiento de procesos legales por eventuales delitos ambientales.

    La entidad agradeció a la ciudadanía por las denuncias y recordó que los reportes de posibles afectaciones ambientales pueden realizarse a través de la línea 311 o mediante las redes sociales oficiales @miambientepma.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aumentan los precios de la gasolina a partir de este viernes 20 de febrero. Leer más
    • Bono permanente 2026: Cuánto y cuándo lo recibirán los jubilados y pensionados. Leer más
    • Se reactiva el Béisbol Juvenil: Oeste busca cerrar ante Metro y Chiriquí apunta a la revancha frente a Coclé. Leer más
    • Aprehenden a dos exfiscalizadores de la Contraloría y un funcionario del ISA por presunto peculado en proyecto de cacao. Leer más
    • Panamá, al ‘grupo de la muerte’ en el Premundial Sub-17 Femenino rumbo a Marruecos 2026. Leer más
    • CK Hutchison siembra alarma de ‘caos’ en puertos; Gobierno ya había garantizado continuidad. Leer más
    • Meduca destapa esquema fraudulento en concurso docente con más de 50 casos. Leer más