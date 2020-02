Miambiente no ha recibido estudio de impacto ambiental del proyecto de recuperación de playa

MEDIO AMBIENTE

El Ministerio de Ambiente (Mi Ambiente) anunció este lunes 17 de febrero que hasta la fecha no ha recibido un estudio de impacto ambiental (EIA) relacionado con el proyecto de recuperación de playa en la avenida Balboa, iniciativa que adelanta el alcalde de Panamá José Luis Fábrega.

En un comunicado –enviado a los diferentes medios de comunicación social– las autoridades de Miambiente advirtieron que todos los proyectos que impacten los recursos naturales deben contar con un EIA.

Ese EIA debe confeccionarlo el promotor y posteriormente someterlo a un proceso de evaluación para su aprobación o rechazo.

En ese sentido, reiteró la entidad que no han recibido ningún EIA sobre esta obra valorada en aproximadamente 120 millones de dólares.

La consulta donde los ciudadanos avalarán o no el proyecto de recuperación ya no será el 11 de marzo, a las 5:00 p.m., como inicialmente se había previsto.

El pasado 10 de febrero se anunció que ahora se realizará el 12 de marzo, en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa, del hotel El Panamá, a las 5:00 p.m.

En tanto, este 13 de febrero se informó que el Tribunal Electoral no participará en la consulta ciudadana, porque la obra se hará bajo la modalidad prevista en la Ley de Descentralización, que no implica ninguna votación y por ello no será necesaria su participación.