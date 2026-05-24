Miambiente sorprende a camión ingresando caliche cerca del Aeropuerto de Tocumen

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Ambiente retuvo un camión con material tipo caliche en un terreno cercano al Aeropuerto de Tocumen, una zona bajo vigilancia por vertederos clandestinos y riesgos para la seguridad aérea.

Un camión volquete que ingresaba material tipo caliche a un terreno ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen fue retenido por técnicos del Equipo SWAT de Verificación Ambiental del Ministerio de Ambiente (Miambiente) y unidades de la Policía Ambiental durante un operativo realizado cerca del corredor Sur.

Miambiente informó que, durante el recorrido de inspección y vigilancia, el personal técnico detectó el ingreso del material al terreno inspeccionado en un camión volquete. Al momento de la verificación, los inspectores constataron que el encargado del sitio había sido advertido previamente sobre la prohibición de introducir este tipo de material; sin embargo, la instrucción fue desacatada.

Como parte del procedimiento, el conductor fue retenido junto con el vehículo utilizado para transportar el caliche. Posteriormente, el camión fue trasladado a la sede central de la institución, donde permanece bajo custodia con la carga retenida.

Además, funcionarios entregaron un acta de paralización al responsable del terreno para detener las actividades relacionadas con la disposición irregular de materiales en el área inspeccionada.

La entidad explicó que el operativo forma parte de las acciones de vigilancia y control ambiental destinadas a evitar la disposición clandestina de desechos sólidos y prevenir la formación de vertederos ilegales en zonas cercanas al aeropuerto.

El operativo se realizó en medio de las alertas por vertederos clandestinos en áreas cercanas al Aeropuerto de Tocumen, considerados un riesgo ambiental y para la seguridad aérea. Foto/Cortesía

Durante la diligencia, el equipo técnico también realizó el levantamiento de evidencia fotográfica y recopiló información para sustentar investigaciones y posibles acciones administrativas por incumplimientos de la normativa ambiental vigente.

La situación ocurre en un área donde distintas entidades han venido alertando sobre el aumento de puntos de acumulación de basura. Entre las instituciones que han participado en acciones para atender el problema figuran la Junta Comunal de Tocumen, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), el Municipio de Panamá, Miambiente y organizaciones ambientales.

Técnicos del Equipo SWAT de Verificación Ambiental del Ministerio de Ambiente (Miambiente). Foto/Cortesía

En enero de 2025, el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz, informó a La Prensa que, tras un sobrevuelo en la zona, fueron identificados 14 puntos de acumulación de desechos, de los cuales seis eran considerados críticos.

Ruiz advirtió entonces que la acumulación de basura atrae aves y puede provocar accidentes aéreos, por lo que urgió adoptar medidas para evitar incidentes que comprometan las operaciones de la principal terminal aérea del país.

Pese a los operativos y advertencias de las autoridades, el ingreso irregular de material y la disposición clandestina de desechos continúan siendo una amenaza en los alrededores del principal aeropuerto del país, donde las entidades mantienen vigilancia para evitar la proliferación de nuevos puntos de contaminación.