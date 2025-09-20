Panamá, 20 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA.
    |
    Transporte público

    MiBus: 20 empresas muestran interés en licitación de 60 buses medianos

    Henry Cárdenas P.
    Los buses medianos serán cubrir las rutas de baja demanda. Archivo

    La Empresa Transporte Masivo de Panamá (MiBus) informó que, en días pasados se llevó a cabo el proceso de homologación para la adquisición de 60 buses medianos, y 20 empresas mostraron interés en la licitación.

    El acto se llevó a cabo el pasado jueves 18 de septiembre, y los proponentes realizaron consultas y observaciones técnicas.

    En esta licitación, con un precio de referencia de $9.6 millones, se incluirán buses de entre 9 y 10 metros de largo, equipados con motor diésel Euro V, tecnología que cumple con altos estándares internacionales de reducción de emisiones.

    Los vehículos estarán diseñados con piso bajo, rampas de acceso para sillas de ruedas, áreas preferenciales para personas con movilidad reducida y asientos abatibles para mayor flexibilidad.

    La presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el 20 de octubre de 2025 a las 10:00 a. m.

    De acuerdo con la empresa, la adquisición de esta flota está dirigida a ampliar la capacidad de transporte en varios sectores de la ciudad capital.

    La empresa explicó que estos buses medianos permitirán dar un servicio más ágil en rutas de barriadas con menor demanda y calles de difícil acceso.

    Portadista

