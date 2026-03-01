MiBus aumenta viajes y ATTT amplía inversión de carriles ante el inicio del año escolar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A un día del inicio del año escolar, programado para este lunes 2 de marzo, diversas autoridades vinculadas al transporte han establecido estrategias para atender el incremento de pasajeros y agilizar el tráfico que se registra durante la temporada académica, especialmente en el área metropolitana, Panamá Oeste y San Miguelito.

Juan Yao, director de Logística de Servicios de MiBus, informó que desde este mes iniciarán con 10,500 viajes diarios programados, es decir, mil más que en marzo de 2025, cuando se organizaron 9,500 viajes por día. “Tenemos una mayor flota este año y un equipo fortalecido para afrontar el aumento en la movilidad que genera el inicio de clases”, explicó.

El funcionario detalló que actualmente cuentan con aproximadamente 1,100 buses operativos, incluyendo cerca de 80 unidades adicionales en comparación con el año pasado. Esto permitirá ofrecer una mayor frecuencia en las rutas con más demanda, principalmente en vías troncales como Vía España, Transístmica, Ricardo J. Alfaro y Vía Israel, donde históricamente se concentra el mayor congestionamiento vehicular.

Yao señaló que el inicio del periodo escolar no solo incrementa la movilización de estudiantes, sino también la de docentes, padres de familia, personal administrativo y usuarios vinculados al entorno educativo, lo que genera un impacto directo en el tráfico y en la dinámica económica de la ciudad.

En cuanto a cifras, destacó que en marzo de 2025 se movilizaron 11 millones de pasajeros y que para este año proyectan superar los 12 millones durante ese mes.

Además, precisó que entre marzo y diciembre del año pasado se registraron 2 millones de transacciones con tarjeta estudiantil, lo que representó un beneficio importante para los alumnos que accedieron a la tarifa preferencial.

“Por día, en tiempo escolar, movilizamos cerca de 13 mil estudiantes con tarjeta estudiantil. Invitamos a los nuevos alumnos a tramitar este beneficio en las taquillas de Sonda, ya que la tarifa en rutas troncales baja de 25 centavos a 10 centavos”, indicó.

🚏👫 Mantén el orden al abordar el bus o en la zona paga.

Viajar organizados nos beneficia a todos 🙌🚌#ViajaConRespeto pic.twitter.com/XXvU3stzGr — Transporte Masivo de Panamá - MiBus (@OficialMiBus) February 26, 2026

MiBus mantendrá su operación las 24 horas, además hizo recomendaciones para la ciudadanía:

Planificar las salidas con tiempo adicional, especialmente durante la primera semana de clases.

Evaluar el uso del transporte público como alternativa para reducir la congestión.

Respetar las paradas establecidas y la señalización vial.

Practicar la cortesía vial, cediendo el paso a los buses en paradas y reincorporaciones.

Evitar estacionamientos indebidos que puedan afectar la circulación.

Amplían inversión de carriles

Por su parte, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional pusieron en marcha un plan piloto de inversión y extensión de carriles, con el fin de mejorar la movilidad vehicular entre la ciudad capital y Panamá Oeste, una de las zonas más afectadas por los congestionamientos diarios.

La medida contempla la ampliación de los horarios de inversión de carriles en la autopista Arraiján–La Chorrera y en la Avenida de los Mártires, tanto en horario matutino como vespertino, con el propósito de reducir los tiempos de traslado antes del inicio del año escolar, previsto para el 2 de marzo.

En la mañana, el horario será de 4:00 a.m. a 8:00 a.m. en la autopista hacia La Chorrera.

La inversión se aplicará desde Vista Alegre (cerca de TCT) hasta el puente de Burunga, en Arraiján.

Asimismo, de 4:00 a.m. a 9:00 a.m. regirá desde Panamá Pacífico (Howard) hasta la Avenida de los Mártires, cerca de la Asamblea Nacional, en las inmediaciones del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA).

En la tarde, la inversión se implementará de 2:00 p.m. a 8:00 p.m., en dirección al puente de las Américas, desde la Asamblea Nacional (BDA) hasta Panamá Pacífico (Howard). De igual forma, de 3:00 p.m. a 6:00 p.m., se aplicará desde el puente de Burunga hasta TCT, en Vista Alegre.

Solo en Panamá Oeste, más de 45 mil vehículos transitan diariamente por los puentes de las Américas y Centenario, en ambos sentidos.

⏰ Falta 1 día para el regreso a clases.



🚸Anticipa tu salida, planifica tu ruta y evita el estrés al volante.

No intentes compensar el tiempo con maniobras arriesgadas: La paciencia es tu mejor herramienta para una movilidad segura.#ConPasoFirme🇵🇦 #ATTTPanamá #SeguridadVial pic.twitter.com/OmbIm4yJXG — Autoridad del Tránsito (@ATTTPanama) March 1, 2026

Reactivan en la ciudad inversiones de carriles

Como parte del operativo por el inicio del año escolar, se reactivará la inversión de carriles en Vía Israel, desde Atlapa hasta Multiplaza, en horario de 6:00 a.m. a 8:00 a.m.

Además, se implementará la inversión de carriles para agilizar el tránsito en Santa Elena, entre vía Cincuentenario y vía Porras.

También se mantendrá el monitoreo de los intercambiadores tipo herradura en la carretera Boyd-Roosevelt, en La Cabima y Ciudad Bolívar, recientemente habilitados.