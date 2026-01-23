MiBus denuncia actos de sabotaje contra buses y anuncia acciones legales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La empresa MiBus denunció una serie de actos de violencia y presunto sabotaje contra su flota, ocurridos en distintos puntos de la ciudad capital durante esta semana, hechos que sus autoridades calificaron como “inaceptables” y que ya podrían estar tipificados como delitos penales.

Juan Yau, director de Logística y Servicio de MiBus, explicó que el caso más grave se registró el miércoles 21 de enero, a las 9:00 p.m., en la estación del Metro de Las Mañanitas, cuando un bus que realizaba su recorrido regular fue intervenido por personas presuntamente vinculadas a un transporte alternativo ilegal.

“Le levantaron la tapa trasera al bus y manipularon componentes del motor. Cortaron mangueras y correas. El operador no se dio cuenta hasta que un usuario lo alertó en la parada; el bus avanzó unos metros y luego se recalentó”, detalló Yau.

Dos situaciones similares se repitieron durante la madrugada del viernes 23 de enero: una a la 1:00 a.m., en vía Israel, y otra a las 3:00 a.m., en la Gran Estación de San Miguelito. En estos casos, los operadores lograron intervenir a tiempo e identificar la placa del vehículo involucrado.

“Ya no estamos hablando de vandalismo común. Esto es un acto de violencia que pone en riesgo la vida de los usuarios y de nuestro personal. Manipular un motor en plena vía es extremadamente peligroso”, advirtió Yau.

El director de Logística y Servicio de MiBus dijo que ya inició los trámites para presentar denuncias administrativas y civiles, y no descartó acciones penales ante el Ministerio Público.

Además, confirmó que se ha coordinado con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y con la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional para identificar al responsable, ya que en dos de los casos se trata de la misma placa vehicular.

“Tenemos plenamente identificado el vehículo involucrado en los hechos de la madrugada. Esa placa está asociada a una persona que tendrá que responder ante la ley”, sostuvo.

Como consecuencia de estos ataques y por los daños ocasionados, tres buses permanecen fuera de circulación, lo que afecta directamente la prestación del servicio.

Con respecto al costo que deberá asumir la empresa por las reparaciones, se indicó que aún está en evaluación; no obstante, Yau adelantó que se trata de “varios miles de dólares”.

“Un bus que se daña a la 1:00 a.m. deja de prestar un servicio esencial. Somos un sistema 24/7 y cada unidad fuera de operación afecta a miles de usuarios”, remarcó.

El director de Logística también reveló que, aunque MiBus ha enfrentado vandalismo en años anteriores —como apedreamientos o rayaduras en los vehículos—, esta modalidad de sabotaje directo al motor no tiene precedentes.

En cuanto a cifras, informó que en 2024 se registraron 390 casos de vandalismo contra el sistema; en 2025 se registraron 365; y en lo que va de 2026 ya se contabilizan 26 incidentes. “Eso no es una mejora. Lo ideal es que estos números sean cero”, subrayó.

Respecto a la posibilidad de instalar cámaras de seguridad dentro de cada unidad de metrobús, indicó que el sistema actual no cuenta con este equipo, pero que los nuevos buses que llegarán entre 2026 y 2027 sí incorporarán tecnología moderna como parte de futuras inversiones.

Actualmente, MiBus cuenta con una flota operativa de 1,100 buses, que movilizaron cerca de 440 mil usuarios diarios solo en el mes de enero.

Por último, Yau hizo un llamado a la ciudadanía a rechazar la violencia contra el transporte público y a denunciar cualquier acto sospechoso. “El principal afectado aquí es el usuario. Si alguien observa una situación irregular o logra identificar una placa, puede denunciarla a través de nuestros canales oficiales o del 311”, señaló.

Ante esta denuncia, Luis Torres, vocero de la Asociación de Usuarios del Transporte Público, hizo un llamado a la ATTT para que inicie las investigaciones, ya que consideran que “estos malhechores están jugando con la vida de los usuarios que están abordo de esos buses”.