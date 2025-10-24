MiBus: el 29 de octubre será la apertura de sobres para la adquisición de 60 buses medianos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Como parte de la licitación para la adquisición de 60 buses medianos, la empresa Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus) informó que la presentación de propuestas se llevará a cabo el próximo 29 de octubre.

La empresa informó que a la licitación para la adquisición de hasta 60 buses medianos de última generación se le añadió una adenda, que incorpora ajustes técnicos.

Las empresas interesadas tienen hasta las 10:01 a.m. del 29 de octubre, para presentar sus propuestas, momento en que dará inicio el acto de apertura de documentos.

MiBus informó que la adquisición de estos buses medianos representa un avance estratégico para la modernización del transporte público, optimizando la cobertura y la frecuencia en las barriadas de Panamá y San Miguelito.

Los buses medianos contarán con motores Euro V, piso bajo, rampas de acceso y áreas preferenciales, inclusivo y seguro para los miles de usuarios que utilizan diariamente el sistema.

En esta licitación, con un precio de referencia de $9.6 millones, se incluirán buses de entre 9 y 10 metros de largo, para dar un servicio más ágil en rutas de barriadas con menor demanda y calles de difícil acceso.