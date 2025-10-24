Panamá, 24 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Transporte Público

    MiBus: el 29 de octubre será la apertura de sobres para la adquisición de 60 buses medianos

    Henry Cárdenas P.
    MiBus: el 29 de octubre será la apertura de sobres para la adquisición de 60 buses medianos
    Los buses serán destinados a rutas de barriadas con menor demanda y calles de difícil acceso. Tomada de MiBus

    Como parte de la licitación para la adquisición de 60 buses medianos, la empresa Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus) informó que la presentación de propuestas se llevará a cabo el próximo 29 de octubre.

    La empresa informó que a la licitación para la adquisición de hasta 60 buses medianos de última generación se le añadió una adenda, que incorpora ajustes técnicos.

    Las empresas interesadas tienen hasta las 10:01 a.m. del 29 de octubre, para presentar sus propuestas, momento en que dará inicio el acto de apertura de documentos.

    MiBus informó que la adquisición de estos buses medianos representa un avance estratégico para la modernización del transporte público, optimizando la cobertura y la frecuencia en las barriadas de Panamá y San Miguelito.

    Los buses medianos contarán con motores Euro V, piso bajo, rampas de acceso y áreas preferenciales, inclusivo y seguro para los miles de usuarios que utilizan diariamente el sistema.

    En esta licitación, con un precio de referencia de $9.6 millones, se incluirán buses de entre 9 y 10 metros de largo, para dar un servicio más ágil en rutas de barriadas con menor demanda y calles de difícil acceso.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Días libres en noviembre: feriados y pagos por fiestas patrias en Panamá. Leer más
    • IMA: horario y lugares de venta de las Agroferias para este jueves 23 y viernes 24 de octubre. Leer más
    • Agroferias: el IMA anuncia puntos de venta para este miércoles 22 de octubre. Leer más
    • AIG multa con $6.4 millones a Ufinet y anula contrato firmado por Luis Oliva. Leer más
    • Detienen a empresario y funcionarios por fraude de créditos fiscales en Panamá. Leer más
    • Corredores Norte y Sur: ¿Por qué los panameños siguen pagando peaje si el Estado ya los compró?. Leer más
    • Advierten que el proyecto que permite el perdón de la víctima incluye delitos que no pueden ser perdonados por ley. Leer más