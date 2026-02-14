MiBus extiende ruta de Metro Cerro Viento - Brisas del Golf hasta Yappy Park

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La ruta E618 de MiBus, que conecta la estación del Metro en Cerro Viento con Brisas del Golf y Paseo del Norte, ampliará su recorrido para mejorar la cobertura del servicio en esta zona de la capital.

La empresa Transporte Masivo de Panamá, S. A. (MiBus) informó que, a partir de esta modificación, los metrobuses llegarán hasta Yappy Park, incorporando tres nuevas paradas en el trayecto:

The Oxford School

Cavana

Yappy Park

Con esta extensión, que empieza a regir desde el lunes 16 de febrero, la compañía busca fortalecer la conexión entre la Zona Paga de la estación Cerro Viento, Brisas del Golf y Paseo del Norte, facilitando traslados más directos y accesibles para los usuarios del sector.

“Seguimos conectando Zona Paga del Metro Cerro Viento – Brisas del Golf – Paseo del Norte para que tu viaje sea más fácil y directo”, indicó la empresa en un comunicado.

El servicio de esta ruta es de 5:00 a.m. a 11:40 p.m. de lunes a viernes. Mientras que los sábados es de 5:00 a.m. a 11:30 p.m. y los domingos de 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

La ruta mantiene su recorrido habitual hasta el Parque Rach. En la rotonda toma la segunda salida y continúa por la avenida Paseo del Norte hasta Yappy Park, realizando las paradas nuevas: The Oxford School-R, Cavana-R y Yappy Park-R.

Posteriormente, efectúa el retorno y realiza las tres paradas nuevas restantes Yappy Park-L, Cavana-L y The Oxford School-L en sentido hacia el Parque Rach, para luego retomar su recorrido habitual hasta finalizar en la Zona Paga de Cerro Viento.