Panamá, 14 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TRANSPORTE

    MiBus extiende ruta de Metro Cerro Viento - Brisas del Golf hasta Yappy Park

    José González Pinilla
    MiBus extiende ruta de Metro Cerro Viento - Brisas del Golf hasta Yappy Park
    La ruta E618 de MiBus conecta la estación del Metro en Cerro Viento con Brisas del Golf y Paseo del Norte.

    La ruta E618 de MiBus, que conecta la estación del Metro en Cerro Viento con Brisas del Golf y Paseo del Norte, ampliará su recorrido para mejorar la cobertura del servicio en esta zona de la capital.

    La empresa Transporte Masivo de Panamá, S. A. (MiBus) informó que, a partir de esta modificación, los metrobuses llegarán hasta Yappy Park, incorporando tres nuevas paradas en el trayecto:

    • The Oxford School

    • Cavana

    • Yappy Park

    Con esta extensión, que empieza a regir desde el lunes 16 de febrero, la compañía busca fortalecer la conexión entre la Zona Paga de la estación Cerro Viento, Brisas del Golf y Paseo del Norte, facilitando traslados más directos y accesibles para los usuarios del sector.

    “Seguimos conectando Zona Paga del Metro Cerro Viento – Brisas del Golf – Paseo del Norte para que tu viaje sea más fácil y directo”, indicó la empresa en un comunicado.

    El servicio de esta ruta es de 5:00 a.m. a 11:40 p.m. de lunes a viernes. Mientras que los sábados es de 5:00 a.m. a 11:30 p.m. y los domingos de 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

    La ruta mantiene su recorrido habitual hasta el Parque Rach. En la rotonda toma la segunda salida y continúa por la avenida Paseo del Norte hasta Yappy Park, realizando las paradas nuevas: The Oxford School-R, Cavana-R y Yappy Park-R.

    Posteriormente, efectúa el retorno y realiza las tres paradas nuevas restantes Yappy Park-L, Cavana-L y The Oxford School-L en sentido hacia el Parque Rach, para luego retomar su recorrido habitual hasta finalizar en la Zona Paga de Cerro Viento.

    MiBus extiende ruta de Metro Cerro Viento - Brisas del Golf hasta Yappy Park
    Ruta Cerrro Viento - Yappy Park.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Crisis energética en Cuba obliga a mudar a Panamá los partidos de la eliminatoria mundialista de baloncesto. Leer más
    • Cepanim: jubilados deberán registrarse en web del MEF para recibir pago en junio de 2026. Leer más
    • Imputan cargos y ordenan detención provisional a mujer que fingía ser arquitecta del Metro. Leer más
    • Ministerio Público busca a hombre vinculado a presunta apropiación de dinero para bien inmueble. Leer más
    • UP gradúa a 74 nuevos médicos: conozca los centros educativos de donde proceden. Leer más
    • La naviera china Cosco afirma que su puerto de Chancay no afecta a la soberanía peruana. Leer más
    • Morgan Stanley prevé que el gobierno de Mulino intentará reabrir la mina Cobre Panamá por decreto. Leer más