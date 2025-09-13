Panamá, 14 de septiembre del 2025

    MiBus invertirá $9.6 millones en la compra de 60 nuevos buses medianos para mejorar el transporte en Panamá y San Miguelito

    Yaritza Mojica
    Esta compra tiene como objetivo reforzar y optimizar la flota que presta servicio a miles de usuarios en las barriadas de los distritos de Panamá y San Miguelito. LP Archivo

    Con una inversión de $9.6 millones, la empresa MiBus (Transporte Masivo de Panamá, S.A.) busca adquirir hasta 60 buses medianos de última generación a través de una convocatoria pública, cuya reunión de homologación se realizará el 18 de septiembre de 2025.

    Según MiBus, esta compra tiene como objetivo reforzar y optimizar la flota que presta servicio a miles de usuarios en las barriadas de los distritos de Panamá y San Miguelito, mejorando la cobertura y la eficiencia en rutas de difícil acceso.

    Actualmente, MiBus cuenta con una flota de 1,436 buses tipo Padrón, de los cuales 1,233 son Marcopolo Gran Viale (597 con cajas automáticas Voith Diwa 5 y 636 con cajas automáticas ZF) y 203 son Marcopolo Torino.

    Sin embargo, en los distritos de Panamá y San Miguelito existen vías de difícil acceso donde los buses Gran Viale y Torino no pueden operar de manera adecuada ni segura.

    Para atender esta situación, Transporte Masivo de Panamá, S.A. aprobó modificaciones al Contrato de Concesión No. 21-10, específicamente la Adenda No. 12, que introduce la posibilidad de contar con una composición mixta de flota, y la Adenda No. 16, que establece que el concesionario puede agregar buses de tipología distinta a la flota inicial, previa autorización de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

    Según la empresa, con estas adendas se busca mejorar el servicio, especialmente en zonas con baja demanda diaria, donde el uso de buses grandes representa un sobrediseño. Los nuevos buses podrán funcionar como rutas internas colectoras, garantizando mayor cobertura y eficiencia en la operación.

    En esta licitación se incluirán buses de entre 9 y 10 metros de largo, equipados con motor diésel Euro V, tecnología que cumple con altos estándares internacionales de reducción de emisiones. Los vehículos estarán diseñados con piso bajo, rampas de acceso para sillas de ruedas, áreas preferenciales para personas con movilidad reducida y asientos abatibles para mayor flexibilidad.

    El pliego de cargos está disponible en el portal Panamá Compra. La reunión previa y homologación se realizará de manera virtual el 18 de septiembre de 2025 a las 9:00 a.m., mientras que la presentación y apertura de propuestas será el 20 de octubre de 2025 a las 10:00 a.m.

    Casos recientes de vandalismo contra el Metro Bus

    En paralelo a este anuncio, MiBus informó que en las últimas semanas se han registrado múltiples casos de vandalismo en unidades de Metro Bus, incluyendo rotura de ventanas, rayado de interiores y daños a los ruteros electrónicos.

    La empresa ha reforzado las medidas de seguridad en coordinación con la Policía Nacional y ha hecho un llamado a los usuarios para denunciar estos actos, ya que afectan la continuidad del servicio y generan costos adicionales de mantenimiento.

    En lo que va de 2025 se han reportado 382 casos de vandalismo en autobuses de MiBus, mientras que en 2024 se registraron aproximadamente 372 incidentes.

