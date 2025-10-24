MiBus lanza nueva licitación para póliza de riesgos especiales por más de $3 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La empresa Transporte Masivo de Panamá, S.A. (TMPSA), conocida comercialmente como MiBus, lanzó una licitación para la contratación de una póliza de riesgos especiales con un precio de referencia de $3,144,089.90. Esta es la segunda convocatoria, luego de que la primera fuera declarada desierta.

La licitación tiene como objetivo la contratación de una póliza de riesgos especiales que cubra los riesgos personales y materiales en bienes presentes y futuros propiedad de TMPSA, así como los riesgos personales y materiales de terceros afectados por las funciones y operaciones de MiBus.

En la nueva adenda se incorporan ajustes técnicos, y se indica que la presentación de propuestas se realizará el 31 de octubre, por lo que los oferentes deberán entregarlas hasta las 10:01 a.m. de ese día.

Entre los aspectos técnicos, se detalla que la póliza deberá incluir cobertura por incendio, pérdida por daños físicos (incluyendo riesgo catastrófico), responsabilidad civil general comprensiva de forma amplia, accidentes personales y gastos médicos.

También deberá cubrir la responsabilidad civil de directivos, dignatarios, consejeros y gerentes, la responsabilidad civil profesional, los riesgos de automóvil, la flota de autobuses y otros beneficios adicionales.

Precisamente en el pliego de condiciones, dentro de la sección “Responsabilidad Civil General Comprensiva en Forma Amplia, incluyendo accidentes personales y gastos médicos”, se establece una suma asegurada anual de $10 millones.

Asimismo, se detalla que la aseguradora cubrirá los gastos y compensaciones por los cuales el asegurado, o cualquier persona que maneje sus vehículos con su autorización, sea legalmente responsable debido a accidentes que causen lesiones o daños.

Esto incluye tanto a los usuarios dentro del vehículo asegurado como a los terceros afectados fuera de él (por ejemplo, peatones u otros conductores).Se considera “usuario” a toda persona que esté dentro del vehículo o que esté subiendo o bajando de este, siempre que tenga ambas manos y ambos pies dentro del vehículo.

Entre las principales coberturas se incluyen: lesiones corporales (muerte o incapacidad permanente), daños a la propiedad ajena, responsabilidad civil por equipos pesados (como montacargas, grúas, maquinarias y elevadores), responsabilidad civil por incendio, explosión o radiación (que cubre cualquier causa que provoque lesiones o daños, incluso a conductores o pasajeros) y gastos médicos para terceros, entre otros aspectos.

La vigencia de la póliza será de 18 meses, según se desprende del pliego de condiciones.

Actualmente, la póliza de riesgos especiales de MiBus mantiene contrato vigente con la empresa Seguros Suramericana, S.A. Esta licitación se realizó en 2023, y la póliza tiene una vigencia de 28 meses, contados del 31 de diciembre de 2023 al 30 de abril de 2026. De este periodo, 18 meses fueron contratados mediante licitación pública y 10 meses mediante una extensión contractual.

MiBus explicó que su operación se mantiene activa las 24 horas del día, los siete días de la semana, incluyendo días feriados, de fiesta o duelo nacional. La empresa cuenta con una planilla de 3,940 colaboradores, una flota de 1,421 buses, y seis Centros de Operación y Ejecución (COE) ubicados en El Chorrillo, Curundú, Ojo de Agua, Los Pueblos, La Doña y Cabima. Además, administra diecinueve zonas pagas, intercambiadores y paradas típicas.

En cuanto a la movilización de pasajeros, se estima culmine el año con un total de 164,803,270 usuarios transportados.