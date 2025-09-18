MiBus moviliza a 91 millones de pasajeros en ocho meses

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La empresa Transporte Masivo de Panamá (MiBus) informó que en los primeros ocho meses de 2025 ha movilizado al menos 91 millones de pasajeros en las 133 rutas que operan en los distritos de San Miguelito y Panamá.

De acuerdo con los datos de la entidad, entre enero y agosto del presente año movilizó a 91,201,028 usuarios, lo que representa un incremento de 7,136,916 personas más, en comparación con los primeros ocho meses de 2024.

Sobre el pasado mes de agosto, informó que realizó 281,390 viajes en 133 rutas.

MiBus informó que realizó ajustes en la operación con la redistribución de rutas en la Zona Paga Metro Pedregal, Plataforma A (puertas 6 y 7). También se reforzó la frecuencia de las rutas de Monte Oscuro, Concepción, La Siesta y Metro Pedregal.

La empresa resaltó que la flota de buses que prestaba el servicio al mes de agosto fue de 1,060 vehículos.