MiBus movilizó 22 millones de pasajeros entre enero y febrero de 2026

El servicio de transporte público MiBus informó que en los primeros dos meses de 2026 movilizó a más de 22 millones de pasajeros y que en febrero se superó el registro de 2025.

En comunicado de la empresa Transporte Masivo de Panamá (MiBus) se detalla que entre enero y febrero de este año se transportó a un total de 22,343,391 usuarios.

Además, en el mes de febrero MiBus movilizó a 10,759,194 pasajeros, lo que representó un incremento del 6% frente al mismo mes de 2025.

Con respecto a enero, se precisa que se registró la movilización de 11.5 millones de pasajeros.

Datos de actividad:

Aumento de viajes: Se ejecutaron 252,241 viajes en febrero, un 20% más que en febrero de 2025.

Mayor recorrido: La flota recorrió un 13% más de kilómetros comerciales (5.5 millones de km), mejorando la frecuencia en las rutas de mayor demanda.

El transporte de MiBus cubre las rutas de los distritos de Panamá y San Miguelito.