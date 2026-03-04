Panamá, 04 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Transporte público

    MiBus movilizó 22 millones de pasajeros entre enero y febrero de 2026

    Henry Cárdenas P.
    MiBus movilizó 22 millones de pasajeros entre enero y febrero de 2026
    El transporte de MiBus cubre las rutas de los distritos de Panamá y San Miguelito.

    El servicio de transporte público MiBus informó que en los primeros dos meses de 2026 movilizó a más de 22 millones de pasajeros y que en febrero se superó el registro de 2025.

    En comunicado de la empresa Transporte Masivo de Panamá (MiBus) se detalla que entre enero y febrero de este año se transportó a un total de 22,343,391 usuarios.

    Además, en el mes de febrero MiBus movilizó a 10,759,194 pasajeros, lo que representó un incremento del 6% frente al mismo mes de 2025.

    Con respecto a enero, se precisa que se registró la movilización de 11.5 millones de pasajeros.

    Datos de actividad:

    • Aumento de viajes: Se ejecutaron 252,241 viajes en febrero, un 20% más que en febrero de 2025.

    • Mayor recorrido: La flota recorrió un 13% más de kilómetros comerciales (5.5 millones de km), mejorando la frecuencia en las rutas de mayor demanda.

    El transporte de MiBus cubre las rutas de los distritos de Panamá y San Miguelito.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Meduca cierra la UPAM tras detectar información ‘falsa’ y años de incumplimientos. Leer más
    • Cuatro mísiles iraníes alcanzaron el portaaviones Abraham Lincoln, según agencia iraní. Leer más
    • Alcaldía de San Miguelito citará a los responsables del evento ‘Play Ride Park’ en Villa Lucre. Leer más
    • Graduandos de 31 colegios realizarán caravanas por el inicio del año lectivo 2026. Leer más
    • Por qué el abogado del Ministerio de Seguridad pidió absolver a Juan Antonio Niño en el caso Odebrecht. Leer más
    • Inicia otro juicio por presunto blanqueo en una obra de Odebrecht: el de la remodelación del Casco Antiguo. Leer más
    • Una universidad operó 14 años sin acreditación antes de que el Meduca ordenara su cierre. Leer más