MiBus publica licitación para la adquisición de 60 buses medianos por $9.6 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La empresa Transporte Masivo de Panamá S.A. (MiBus), encargada del transporte público de pasajeros en Panamá y San Miguelito, abrió el acto de licitación para la adquisición de hasta 60 buses medianos por un monto de $9.6 millones.

MiBus informó este lunes 1 de septiembre que la compra tiene como finalidad fortalecer y ajustar la flota que presta el servicio en la ciudad capital con buses medianos de entre 9 y 10 metros de largo, y de última generación.

De acuerdo con la empresa, la nueva licitación representa una inversión de $9.6 millones y está dirigida a ampliar la capacidad de transporte con buses más seguros, accesibles, cómodos y amigables con el ambiente, gracias a su motor diésel Euro V, que cumple con altos estándares internacionales de reducción de emisiones.

Se informó que el pliego de cargos de la licitación No. 2025-2-81-01-08-LP-000014 ya está disponible en el portal Panamá Compra.

De igual forma, se adelantó que se ha programado la reunión previa y homologación para el 18 de septiembre de 2025 a las 9:00 a.m. de forma virtual. En tanto, la presentación y apertura de propuestas se realizará el 20 de octubre de 2025 a las 10:00 a.m.

MiBus informó que los nuevos buses estarán diseñados con piso bajo, rampas de acceso para sillas de ruedas, áreas preferenciales para personas con movilidad reducida y espacios flexibles con asientos abatibles. Otra de las especificaciones es que los buses contarán con pasamanos y ruteros electrónicos.

La empresa explicó en un comunicado que estos buses medianos permitirán dar un servicio más ágil en rutas de barriadas con menor demanda y calles de difícil acceso.