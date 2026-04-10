MiBus registra un incremento en el movimiento de pasajeros en este 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En los primeros tres meses de 2026, la Empresa de Transporte Masivo de Panamá (MiBus) registró un incremento en la movilización de pasajeros de 4.2 millones, en comparación con el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con los datos de MiBus, entre enero y marzo de 2026 se movilizaron 35,795,187 pasajeros, mientras que en 2025, la cifra fue de 31,589,671.

Con respecto al pasado mes de marzo de 2026, la empresa reportó 13.4 millones de pasajeros transportados, superando los 10.9 millones de marzo de 2025.

Además, se informó un incremento del 9% en el despacho de buses con 23,798 viajes adicionales en comparación con marzo de 2025.

Cabe recordar que la empresa puso en práctica una estrategia en la movilización de buses, reduciendo los viajes en algunas rutas, en determinados horarios, debido al alza en el precio de los combustibles.