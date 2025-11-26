Panamá, 26 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO

    MiBus suspende licitación de 60 buses tras reclamos presentados por oferentes

    Aleida Samaniego C.
    MiBus suspende licitación de 60 buses tras reclamos presentados por oferentes
    MiBus busca renovar la flota de buses. Elysée Fernández

    La Empresa de Transporte Masivo de Panamá S.A. (MiBus) suspendió temporalmente el proceso de licitación para la adquisición de hasta 60 buses medianos, tras la presentación de dos reclamos por parte de empresas participantes en el concurso público.

    La empresa informó que las acciones de reclamo se presentaron en el marco del acto público No. 2025-2-81-01-08-LP-000014, correspondiente a la compra de buses de entre 9 y 10 metros de largo, con motor diésel Euro V y piso bajo.

    Ambos recursos fueron admitidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), autoridad competente en materia de contratación estatal.

    Como parte del procedimiento establecido por la Ley 22 de junio de 2006 sobre contrataciones públicas y sus reglamentos, la admisión de estos reclamos implica la suspensión temporal del acto público hasta que la DGCP resuelva las solicitudes presentadas.

    MiBus suspende licitación de 60 buses tras reclamos presentados por oferentes
    Las empresas que compiten y los montos ofertados. PanamáCompra

    MiBus reiteró que mantiene su compromiso con la transparencia, la competencia justa y el estricto cumplimiento de la normativa vigente, asegurando que los procesos de contratación se desarrollen de manera clara y orientados a fortalecer la calidad del servicio de transporte público.

    La empresa añadió que, una vez la DGCP emita su decisión, se comunicarán los siguientes pasos del proceso a través de sus canales oficiales.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • PASE-U 2025: Dónde y cuándo realiza el Ifarhu el pago esta semana. Leer más
    • Pago de diciembre del Décimo tercer mes 2025: calendario oficial. Leer más
    • 1,400 tamales y más de 45 libras de arroz pedía una escuela en Chiriquí para celebrar Villa Navideña. Leer más
    • ‘No hay razones’: Universidad de Panamá pide al Ministerio de Economía y Finanzas reconsiderar los fondos para el bono de fin de año. Leer más
    • Activan servicio exprés para emitir pasaportes en el Aeropuerto de Tocumen; tiene un costo adicional de 75 dólares. Leer más
    • Qué hacen y cómo viven los militares de Estados Unidos que se entrenan en la selva panameña. Leer más
    • Tensión en el ITSE: rectora Milena Gómez es enviada de vacaciones, aparentemente forzadas. Leer más