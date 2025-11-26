MiBus suspende licitación de 60 buses tras reclamos presentados por oferentes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Empresa de Transporte Masivo de Panamá S.A. (MiBus) suspendió temporalmente el proceso de licitación para la adquisición de hasta 60 buses medianos, tras la presentación de dos reclamos por parte de empresas participantes en el concurso público.

La empresa informó que las acciones de reclamo se presentaron en el marco del acto público No. 2025-2-81-01-08-LP-000014, correspondiente a la compra de buses de entre 9 y 10 metros de largo, con motor diésel Euro V y piso bajo.

Ambos recursos fueron admitidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), autoridad competente en materia de contratación estatal.

Como parte del procedimiento establecido por la Ley 22 de junio de 2006 sobre contrataciones públicas y sus reglamentos, la admisión de estos reclamos implica la suspensión temporal del acto público hasta que la DGCP resuelva las solicitudes presentadas.

Las empresas que compiten y los montos ofertados. PanamáCompra

MiBus reiteró que mantiene su compromiso con la transparencia, la competencia justa y el estricto cumplimiento de la normativa vigente, asegurando que los procesos de contratación se desarrollen de manera clara y orientados a fortalecer la calidad del servicio de transporte público.

La empresa añadió que, una vez la DGCP emita su decisión, se comunicarán los siguientes pasos del proceso a través de sus canales oficiales.