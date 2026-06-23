MiBus y el Metro: Usuarios podrán pagar con tarjetas de crédito y débito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El proyecto de recaudo digital contempla una inversión de 7.5 millones de dólares para reemplazar la plataforma que venció su vida útil.

A partir de esta semana, arrancó la instalación de más de 3,000 nuevos validadores en los autobuses de MiBus, zonas pagas y estaciones del Metro de Panamá y en la próxima fase los pasajeros podrán pagar con tarjetas de crédito y débito.

La empresa Sonda, concesionaria del sistema de recaudo del transporte público en Panamá, explicó que este cambio abrirá el camino para que los usuarios puedan pagar sus viajes utilizando tarjetas bancarias, dispositivos móviles y códigos QR.

Según el informe, el proyecto de modernización, ejecutado de manera conjunta por el Metro de Panamá, MiBus, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la empresa Sonda, representa una inversión aproximada de 7.5 millones de dólares.

El plan busca sepultar una plataforma tecnológica que operaba desde el año 2011 y que ya había superado sus 15 años de vida útil.

Estación del Metro. LP /ELYSÉE FERNÁNDEZ

Despliegue estratégico por fases

La empresa detalló que el proceso de renovación se divide en etapas muy claras para no afectar la movilidad de los más de 420 mil usuarios beneficiados:

Fase 1 (En desarrollo): Reemplazo total de los equipos actuales. Los trabajos iniciaron formalmente en la estación de MiBus de Villa Zaita debido a su alta afluencia. Las labores de instalación culminarán entre finales de julio y principios de agosto. Actualmente, el usuario ya visualiza una pantalla diferente que muestra directamente la tarifa y el saldo restante, sin necesidad de pasos adicionales.

Fase 2 (Mediados de agosto): Activación del pago abierto con tarjetas de crédito, débito y prepago (Visa y Mastercard), además de dispositivos con tecnología NFC y aplicaciones móviles.

Fase 3 (Siguiente etapa): Incorporación gradual del cobro mediante lectura de códigos QR.

Adiós a los tótems de validación

Una de las mejoras más inmediatas e importantes para los pasajeros es la simplificación de las transacciones digitales. Con la llegada de esta tecnología, los usuarios que realicen recargas electrónicas desde sus teléfonos móviles ya no tendrán que buscar un tótem físico de validación en las estaciones.

El saldo se aplicará y reflejará de manera automática al momento de pasar directamente por el nuevo validador del autobús o los torniquetes del Metro.

De acuerdo a Sonda, este paso introduce soluciones de pago idénticas a las utilizadas en las principales metrópolis del mundo, adaptando la infraestructura panameña a las demandas actuales de una movilidad urbana ágil, flexible y segura.