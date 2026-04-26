Mides inicia visitas domiciliarias a más de 9 mil solicitantes de programas sociales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) puso en marcha una estrategia integral de visitas domiciliarias dirigida a más de 9 mil ciudadanos que mantienen solicitudes de ingreso pendientes desde 2018.

La iniciativa busca fortalecer la equidad en el acceso a los programas sociales y asegurar que los recursos estatales lleguen a hogares en condición de pobreza extrema.

La jornada es liderada por la Dirección de Inclusión y Desarrollo Social (DIDS) y se concentra en los cuatro Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC): 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y el Bono Alimenticio de Senapan.

Para optimizar la focalización de los beneficiarios, el Mides emplea herramientas técnicas como los mapas de pobreza extrema elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un estudio de Unicef sobre vulnerabilidad infantil y la Ficha Única de Protección Social (FUPS), que permite evaluar las condiciones socioeconómicas de cada hogar.

Hasta la fecha, un equipo de 387 promotores y trabajadores sociales ha visitado más de 3 mil hogares en las 17 regiones del país.

La directora de la DIDS, Magalis Araúz, explicó que estas visitas no implican la aprobación ni la suspensión automática de los beneficios, sino que forman parte del proceso de actualización del padrón y verificación de elegibilidad de los solicitantes.

La intervención se desarrolla en un contexto de alta demanda social. En Panamá, uno de cada cuatro habitantes vive en condiciones de pobreza, mientras que uno de cada tres niños, niñas y adolescentes enfrenta esta realidad.

Actualmente, 186,225 personas reciben beneficios de los programas del Mides, lo que representa una inversión trimestral del Estado de $54,193,470.

La institución reiteró su llamado a la ciudadanía para recibir al personal debidamente identificado y verificar sus credenciales oficiales. En caso de dudas, los usuarios pueden acudir a las oficinas regionales o consultar los canales digitales del Mides