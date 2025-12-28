Panamá, 28 de diciembre del 2025

    INVESTIGACIÓN EN CURSO

    Miembro de la Junta Directiva de la CSS es investigado por presunto peculado agravado

    Aleida Samaniego C.
    Emgelberth Geovanny Estrada Linares, representante de los servidores públicos ante la Junta Directiva de la CSS. Cortesía

    La Caja de Seguro Social (CSS) informó que uno de los miembros de su actual Junta Directiva figura en un proceso penal por presunto peculado agravado, sin identificarlo por nombre en el comunicado divulgado por la institución.

    Ordenan detención provisional a representante de David por lesión patrimonial de $4.4 millonesRepresentante del PRD en David se entrega a la DIJ por presunto desfalco de $4.4 millones

    Este medio pudo conocer que se trata de Emgelberth Geovanny Estrada, representante de los servidores públicos ante la Junta Directiva.

    La CSS señaló, mediante un comunicado de prensa, que la investigación no es en perjuicio de la entidad y que el caso corresponde a una situación de carácter personal.

    “Ante la existencia de un proceso penal en el que se señala a un miembro de la actual Junta Directiva de esta institución, la CSS informa responsablemente al país que se trata de una investigación por presunto peculado agravado, la cual no es en perjuicio de esta institución”, indicó la entidad.

    La institución precisó que la situación mencionada no guarda relación alguna con las actuaciones, decisiones o funciones de la CSS ni de su Junta Directiva como órgano colegiado, ni representa los valores y principios que rigen a la entidad.

    Estrada fue juramentado como miembro de la Junta Directiva de la CSS en octubre de 2024 y fungió como presidente interino del órgano directivo.

    La CSS reiteró su compromiso de actuar conforme al marco legal vigente, preservando la estabilidad institucional y manteniendo la confianza de la ciudadanía.

    Estrada enfrenta cargos junto al exrepresentante de David, Jorge Montenegro Vallarino, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos entre 2019 y 2024, con un perjuicio estimado en más de 4.4 millones de dólares, según auditorías de la Contraloría General de la República.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


