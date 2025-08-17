Más de 50 mil personas disfrutaron del festival Sabores de Colón pese a la lluvia y el tráfico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El festival Sabores de Colón cerró la tarde de este domingo 17 de agosto con un balance positivo: más de 50 mil visitantes asistieron al Centro de Convenciones Amador (antiguo Figali) durante el fin de semana, a pesar de las fuertes lluvias y el intenso tráfico que complicaron el acceso al lugar.

La meta que se habían trazado era la asistencia de unas 50 mil personas. “Afirmativo: pasamos la meta”, dijo a La Prensa Michael Chen, cofundador de la Fundación Reto por Colón.

Desde el sábado 16, el recinto se llenó de música, color y, sobre todo, gastronomía. Más de 250 emprendedores colonenses ofrecieron sus productos, entre platos tradicionales como arroz con coco, pescado frito con patacones, One Pot y el popular saus. Aun bajo la lluvia, los asistentes formaron largas filas con paraguas en mano para comprar y degustar los platillos que ofrecía un grupo de emprendedores que se había colocado fuera del recinto.

El evento incluyó presentaciones artísticas, folclóricas y culturales, así como un área dedicada al car fashion y espacios recreativos para los más pequeños. Lo recaudado irá directamente a los emprendedores, mientras que todos los ingredientes utilizados provinieron de la región, impulsando la economía local.

Organizado por la Fundación Reto por Colón, con apoyo de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos y empresas privadas, el festival buscó destacar la riqueza cultural y gastronómica de la provincia. “Lo que estamos tratando es unir a Panamá y que cambie la perspectiva que se tiene sobre Colón”, señaló Chen.

Durante la cita también participaron figuras como Carlos Lau (El Chinito del Siu Mai), Erick Lee (El Hijo de la Cocinera) y el chef Marco Martínez del restaurante One and One, entre otros, quienes aportaron su estilo culinario al festival.

Chen informó que habrá una tercera edición de Sabores de Colón: el próximo será el 27 de febrero en el Centro de Arte y Cultura de Colón.