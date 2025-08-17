Panamá, 18 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EVENTO

    Más de 50 mil personas disfrutaron del festival Sabores de Colón pese a la lluvia y el tráfico

    José González Pinilla
    Más de 50 mil personas disfrutaron del festival Sabores de Colón pese a la lluvia y el tráfico
    El evento incluyó presentaciones artísticas, folclóricas y culturales, así como un área dedicada al car fashion y espacios recreativos para los más pequeños. Tomada de IG @stephyoung01

    El festival Sabores de Colón cerró la tarde de este domingo 17 de agosto con un balance positivo: más de 50 mil visitantes asistieron al Centro de Convenciones Amador (antiguo Figali) durante el fin de semana, a pesar de las fuertes lluvias y el intenso tráfico que complicaron el acceso al lugar.

    La meta que se habían trazado era la asistencia de unas 50 mil personas. “Afirmativo: pasamos la meta”, dijo a La Prensa Michael Chen, cofundador de la Fundación Reto por Colón.

    Desde el sábado 16, el recinto se llenó de música, color y, sobre todo, gastronomía. Más de 250 emprendedores colonenses ofrecieron sus productos, entre platos tradicionales como arroz con coco, pescado frito con patacones, One Pot y el popular saus. Aun bajo la lluvia, los asistentes formaron largas filas con paraguas en mano para comprar y degustar los platillos que ofrecía un grupo de emprendedores que se había colocado fuera del recinto.

    El evento incluyó presentaciones artísticas, folclóricas y culturales, así como un área dedicada al car fashion y espacios recreativos para los más pequeños. Lo recaudado irá directamente a los emprendedores, mientras que todos los ingredientes utilizados provinieron de la región, impulsando la economía local.

    Organizado por la Fundación Reto por Colón, con apoyo de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos y empresas privadas, el festival buscó destacar la riqueza cultural y gastronómica de la provincia. “Lo que estamos tratando es unir a Panamá y que cambie la perspectiva que se tiene sobre Colón”, señaló Chen.

    Durante la cita también participaron figuras como Carlos Lau (El Chinito del Siu Mai), Erick Lee (El Hijo de la Cocinera) y el chef Marco Martínez del restaurante One and One, entre otros, quienes aportaron su estilo culinario al festival.

    Chen informó que habrá una tercera edición de Sabores de Colón: el próximo será el 27 de febrero en el Centro de Arte y Cultura de Colón.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • ATTT aprueba uso de licencia de conducir digital en Panamá: estará en tu celular y trae estas ventajas. Leer más
    • Aclaración: estos son los ocho magistrados que firmaron el acuerdo que da vida a las jubilaciones especiales. Leer más
    • IMHPA emite aviso de vigilancia por efectos indirectos del huracán Erin en Panamá. Leer más
    • Mulino alerta sobre ‘queso falso’ en el mercado panameño y exige identificarlos. Leer más
    • Puerto Armuelles: ¿la nueva puerta logística de Panamá hacia Costa Rica?. Leer más
    • Nestlé anuncia nueva Leche Evaporada IDEAL con sello ‘Hecho en Panamá’. Leer más