    OBRA

    Millonario proyecto carretero en Parita atrae el interés de 12 empresas

    José González Pinilla
    El proceso de homologación fue en línea. Cortesía/MOP

    Un total de doce empresas constructoras participaron este martes, 16 de septiembre, en la reunión de homologación convocada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para el proyecto de diseño, construcción y rehabilitación del camino de Parita, en la provincia de Herrera.

    La obra, con un precio de referencia de $8 millones, busca fortalecer la conectividad vial, dinamizar el comercio agrícola y promover el turismo en la región azuerense, destacó le entidad.

    El plan contempla la rehabilitación del tramo Potuga–Cabuya–Portobelillo–París, en el distrito de Parita, y la construcción de un nuevo puente vehicular a lo largo de 16.57 kilómetros, en beneficio de un poco más de 2,000 residentes.

    Durante la sesión virtual, que fue presidida por Martha E. Alemán, directora de Administración de Contratos del MOP, las compañías interesadas presentaron consultas y observaciones sobre el pliego de cargos, que fueron atendidas por los funcionarios para garantizar transparencia e igualdad de condiciones en el proceso.

    Parita, ubicado al noroeste de la península de Azuero, basa su economía en la agricultura y la ganadería, con cultivos de cacao, frijol, tabaco, arroz, maíz y caña de azúcar.

    Reconocido también por su tradición alfarera, el distrito se encuentra próximo al Golfo de Parita, considerado el segundo sitio más importante para aves playeras migratorias en Panamá y cerca del Parque Nacional Sarigua.

