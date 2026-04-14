Millones invertidos en laptops: Panamá repetiría error educativo, advierte estudio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un estudio titulado El Espejismo Tecnológico advierte que la inversión de 273 millones de dólares en laptops en Panamá podría no mejorar el aprendizaje. El documento cuestiona la efectividad de la entrega masiva de equipos en el rendimiento académico.

Panamá está a punto de comprometer una inversión de 273 millones de dólares en la compra de computadoras portátiles para estudiantes del sistema oficial. La cifra, por sí sola, marca la magnitud de una apuesta tecnológica que vuelve al centro del debate educativo nacional.

Sin embargo, un reciente estudio titulado El Espejismo Tecnológico, elaborado por Jóvenes Unidos por la Educación y la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (Fudespa), advierte que el país podría estar repitiendo una estrategia costosa, recurrente y, según la evidencia disponible, poco efectiva.

El documento plantea una pregunta incómoda pero inevitable: ¿realmente mejora el aprendizaje de los estudiantes la entrega masiva de laptops o se trata de una ilusión de modernización sin impacto real en las aulas?

La discusión no es nueva, pero vuelve con fuerza en un momento en que el Ministerio de Educación (Meduca) impulsa, por tercera ocasión, un proceso de adquisición de equipos tecnológicos para estudiantes del sistema oficial. El debate, esta vez, llega con más antecedentes, más dinero en juego y mayor presión por resultados concretos.

Promesa tecnológica que no siempre se cumple

El punto central del informe es claro: la entrega masiva de computadoras no ha demostrado mejoras significativas en el rendimiento académico. La investigación se basa en el análisis de más de 150 estudios internacionales, cuyos resultados apuntan a efectos prácticamente nulos en el aprendizaje.

En términos técnicos, el impacto de estos programas oscila entre 0.00 y 0.05 desviaciones estándar, una magnitud considerada estadísticamente insignificante en el campo educativo. Traducido a términos simples: miles de millones de dólares invertidos en tecnología no se han reflejado en mejoras sustanciales en matemáticas, lectura o ciencias.

El estudio no se limita a cifras. También cuestiona la narrativa que ha acompañado durante años los programas de digitalización educativa: la idea de que entregar dispositivos por sí solo transforma la educación.

Para sustentar sus planteamientos, el informe recurre a experiencias de distintos países que han implementado programas de distribución masiva de laptops.

En el caso de Perú, por ejemplo, se invirtieron alrededor de 180 millones de dólares en la entrega de 850,000 computadoras a escuelas primarias. Tras ocho años de evaluación, los resultados fueron contundentes: no se observaron mejoras significativas en el aprendizaje de los estudiantes.

Uruguay, considerado uno de los referentes regionales en digitalización educativa con su programa de cobertura casi universal, tampoco logró avances académicos relevantes, pese a contar con una infraestructura más sólida que la mayoría de los países de la región.

En Colombia, el panorama es aún más complejo. Algunas evaluaciones han detectado incluso efectos negativos en ciertos grupos de estudiantes, lo que refuerza la idea de que la tecnología, sin una estrategia pedagógica clara, puede no solo ser inefectiva, sino contraproducente.

En contraste, el informe destaca experiencias como la de India, donde el enfoque no se centró en la entrega de dispositivos, sino en el uso de software educativo adaptativo. Estos programas, diseñados para ajustarse al nivel de cada estudiante, habrían generado mejoras significativamente superiores en el aprendizaje, con costos mucho menores.

El mensaje es consistente: el problema no es la tecnología, sino cómo se utiliza.

Panamá y una historia que se repite

En el caso panameño, la discusión adquiere un matiz adicional: la reiteración de un modelo que ha sido aplicado en varias ocasiones sin evaluaciones concluyentes de impacto.

Desde 2024, el Meduca ha intentado estructurar un nuevo programa de adquisición de laptops. Inicialmente, el plan contemplaba una inversión de aproximadamente 241.7 millones de dólares para la compra de 654,000 equipos destinados a estudiantes y docentes de séptimo a duodécimo grado.

Este proyecto se planteó mediante un convenio con la fundación internacional One Laptop Per Child (OLPC), una iniciativa global que buscaba reducir la brecha digital en países en desarrollo.

Sin embargo, el acuerdo no llegó a concretarse. La Contraloría General de la República no refrendó el convenio, lo que impidió su ejecución. A esto se sumaron cuestionamientos sobre la falta de aprobación previa del Consejo de Gabinete, requisito establecido en la normativa de contrataciones públicas.

Lejos de detener el proceso, en 2025 el Meduca reorientó la estrategia hacia una licitación pública estructurada en tres renglones, que incluía la adquisición de equipos tecnológicos y licencias digitales. El pliego, con un valor de referencia de 230.2 millones de dólares, contemplaba la compra de 585,250 laptops y 21,000 licencias Microsoft M365 A3.

Lea el estudio completo aquí:

El proceso despertó el interés de 47 empresas, lo que evidenció una fuerte competencia en el sector tecnológico. No obstante, también surgieron reclamos que llevaron a una suspensión temporal del proceso, posteriormente levantada por la Dirección General de Contrataciones Públicas en noviembre de 2025.

Finalmente, el resultado fue parcial: solo uno de los renglones fue adjudicado, la compra de equipos para docentes, asignada a la empresa IS Group por 28.4 millones de dólares. Los renglones destinados a estudiantes fueron declarados desiertos.

Ante ese escenario, el Meduca decidió relanzar el proceso en febrero de 2026, esta vez con una nueva licitación para la adquisición de 531,250 computadoras portátiles, bajo especificaciones técnicas más exigentes que incluyen procesadores de al menos seis núcleos, unidades de procesamiento de inteligencia artificial (NPU), 16 GB de memoria RAM, almacenamiento SSD de 512 GB y autonomía mínima de 16 horas.

Las primeras computadoras entregadas por el Meduca. Tomada de internet

Inversión millonaria en medio de brechas

El informe advierte que Panamá acumula dos décadas de inversión en tecnología educativa sin evaluaciones concluyentes sobre su impacto real en el aprendizaje. Esta ausencia de medición ha impedido determinar si los programas anteriores lograron o no sus objetivos.

Mientras tanto, el Meduca ha defendido estos esfuerzos como parte de una estrategia de modernización del sistema educativo y de reducción de la brecha digital, especialmente en zonas rurales e indígenas donde el acceso a herramientas tecnológicas sigue siendo limitado.

Sin embargo, los indicadores educativos continúan mostrando rezagos importantes. En evaluaciones internacionales como PISA, Panamá se mantiene entre los últimos lugares, con más del 80% de los estudiantes sin alcanzar competencias mínimas en matemáticas.

El verdadero debate: más allá de los dispositivos

Más allá de la compra de equipos, el debate de fondo se ha desplazado hacia una pregunta más profunda: ¿qué factores determinan realmente el aprendizaje?

Los expertos citados en el informe coinciden en que variables como la calidad docente, el entorno familiar, la nutrición y las metodologías de enseñanza tienen un impacto significativamente mayor que la incorporación de tecnología en el aula.

Desde esa perspectiva, la tecnología no es descartada, pero sí relativizada. Su efectividad depende de su integración dentro de una estrategia pedagógica clara, acompañada de formación docente, seguimiento y evaluación de resultados.

El riesgo, advierten, es convertirla en un fin en sí mismo, cuando en realidad debería ser solo un medio.

Una decisión que trasciende lo tecnológico

El informe concluye con una advertencia que va más allá del debate técnico: cada decisión de inversión educativa implica también una decisión sobre el futuro del país.

Panamá enfrenta nuevamente una encrucijada. Puede insistir en un modelo centrado en la compra de dispositivos o puede replantear su enfoque hacia políticas educativas basadas en evidencia, evaluación y resultados medibles.

La pregunta, en el fondo, no es si las laptops son útiles o no. La pregunta es si, en su forma actual de implementación, realmente están cambiando la educación o si solo están llenando aulas de tecnología sin transformar el aprendizaje.

Y en esa respuesta se juega mucho más que una licitación de 273 millones de dólares: se juega la oportunidad de romper con un ciclo que, según la evidencia, Panamá ha repetido durante demasiado tiempo.

Este medio solicitó una versión al Meduca sobre el tema, pero al cierre de la nota no hubo respuesta.