Minería ilegal en el Parque Nacional Chagres: dos detenidos tras operativo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Dos personas fueron aprehendidas tras ser sorprendidas realizando minería ilegal dentro del Parque Nacional Chagres, en la provincia de Colón. El operativo, ejecutado por guardaparques y unidades de la Policía Ambiental, permitió además la retención de equipos y herramientas utilizadas en la actividad ilícita.

El Ministerio de Ambiente (Miambiente) informó que, mediante un patrullaje de control y vigilancia, se detectó actividad minera ilegal dentro del Parque Nacional Chagres, una de las principales áreas protegidas del país.

La acción fue ejecutada por guardaparques en conjunto con unidades de la Policía Ambiental, en el sector de Santa Librada, corregimiento de Salamanca, distrito y provincia de Colón, específicamente en el área de Río Mauro.

Durante la inspección, las autoridades sorprendieron a dos personas en flagrancia mientras realizaban labores de extracción minera dentro del área protegida. Ambos individuos fueron aprehendidos en el sitio, siguiendo los procedimientos establecidos.

Además, se procedió a la retención de herramientas, equipos e insumos utilizados para la actividad ilegal, los cuales quedaron bajo custodia como parte de las evidencias del caso. Las autoridades levantaron el informe correspondiente y aplicaron las medidas legales y administrativas pertinentes, conforme a la normativa ambiental vigente.

Inspección de las autoridades. Cortesía

La entidad informó que ha fortalecido su pie de fuerza con 11 graduaciones recientes de guardaparques, lo que ha permitido incorporar a más de 330 nuevos funcionarios en todo el país, con el objetivo de reforzar la vigilancia y la protección del patrimonio natural.

Miambiente reiteró que las áreas protegidas están amparadas por ley y que cualquier actividad ilegal puede acarrear sanciones administrativas, procesos penales e incluso penas de prisión en los casos más graves.

Finalmente, la institución hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier delito ambiental a través de la línea 311 o mediante su cuenta oficial @miambientepma.