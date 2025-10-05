Ministerio de Cultura espera reconsideración presupuestaria para renovar contratos de maestros

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Cultura requerirá un ajuste en su presupuesto de funcionamiento para el próximo año, con el fin de garantizar la renovación de los contratos de los 250 maestros que actualmente laboran en la Dirección de Educación Artística.

Este fue uno de los planteamientos de la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, durante la sustentación de su presupuesto ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

“Si revisan mi presupuesto, actualmente tengo 193 maestros en la Red Nacional de Música, Coro y Orquesta, aunque en este momento trabajan 250 docentes en la Dirección de Educación Artística. No voy a contar con los recursos el próximo año para nombrarlos, incluyendo los asignados a Colón, al Centro de la Ciudad de las Artes y a otros programas a nivel nacional. Realmente me faltarían varias plazas de trabajo, pero no puedo convocarlas hasta que estas sean aprobadas”, dijo la funcionaria a los diputados.

El presupuesto del Ministerio de Cultura para 2026 será de $146.9 millones. En el renglón de funcionamiento solicitaron $51.5 millones, pero solo le recomendaron $35 millones, lo que generará dificultades para cubrir gastos fijos como salarios, alquileres y cuotas de la Caja de Seguro Social.

Equilibrio presupuestario

La ministra advirtió que, de mantenerse esta situación, no solo se comprometerían los contratos de los maestros, sino también el pago de otros compromisos básicos de la institución. “Es importante equilibrar los recursos para funcionamiento e inversión, de manera que los programas educativos puedan mantenerse sin interrupciones”, afirmó Herrera.

En el renglón de inversiones contará con $111.9 millones. Estos fondos están destinados a infraestructura, equipamiento y mejoras tecnológicas para garantizar el desarrollo de actividades culturales en todo el país.

Herrera destacó que estas inversiones permitirán fortalecer la infraestructura cultural y garantizar el acceso a la educación artística en todas las regiones. No obstante, insistió en que, sin un presupuesto adecuado de funcionamiento, los proyectos educativos y culturales podrían verse seriamente afectados.

La sustentación del presupuesto generó un amplio debate en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde se discutió la asignación de fondos y la importancia de mantener operativas las escuelas de música, coros y orquestas. Diputados como Janine Prado consideraron que temas como la educación deben ser prioritarios en la agenda presupuestaria del Estado.

Como se recordará, 22 centros educativos de Bellas Artes y Folclore regresaron al Ministerio de Cultura, incluyendo sus presupuestos, bienes e infraestructuras, tras depender durante años del Ministerio de Educación.