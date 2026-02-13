Ministerio de Educación aclara uso de fondos y alimentación en las Capacitaciones Docentes Verano 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, aclaró este viernes 13 de febrero que las Capacitaciones Docentes Verano 2026, en las que participaron 42,784 educadores a nivel nacional, se realizaron conforme a la normativa vigente, incluido lo relacionado con la entrega de alimentación durante las jornadas.

La titular del Ministerio de Educación (Meduca) informó que, por primera vez en la historia, se logró capacitar de manera presencial al 80% de la población docente del sistema oficial, en 156 sedes distribuidas en todo el país y con el apoyo de 1,280 capacitadores. Según el ministerio, este esfuerzo marca un precedente en el fortalecimiento profesional del recurso humano del sector educativo.

Con respecto a los docentes que están siendo nombrados nuevos-unos 3,150 que fueron seleccionados- se informó que recibirán sus capacitación en las siguientes semanas, una vez sean nombrados, mientras que también se formarán en la semana de receso aquellos que no pudieron asistir en verano.

Presupuesto y aclaración sobre alimentación

Molinar lamentó que las jornadas se vieran empañadas por información falsa en torno al presupuesto utilizado y, particularmente, al tema de la alimentación de los docentes.

El tema fue aclarado por las autoridades, luego que en redes sociales algunos educadores y gremios magisteriales denunciaran que las jornadas de capacitación se realizaban sin brindar alimentación o refrigerio a los docentes, en un horario establecido de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Incluso fue abordado por algunos diputados independientes de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el pasado 10 de febrero, cuando el Meduca sustento traslados de partidas.

En una sesión legislativa, la diputada Janine Prado denunció que docentes en capacitación no recibieron insumos básicos ni refrigerios, pese al presupuesto asignado.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/gpN0JRLIeQ — La Prensa Panamá (@prensacom) February 10, 2026

De acuerdo con la institución, la Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional cuenta este año con un presupuesto de $23,125,224.91, de los cuales $1,244,000 fueron destinados específicamente a las Capacitaciones Docentes Verano 2026.

La ministra detalló que estos recursos fueron invertidos exclusivamente en el desarrollo académico y profesional de los educadores, incluyendo logística, contratación de facilitadores especializados y otros requerimientos necesarios para garantizar la calidad de las jornadas.

En cuanto a la alimentación, la entidad precisó que se actuó conforme a los parámetros establecidos en la normativa vigente. Explicó que, debido a que las jornadas diarias no superaron la 1:00 p. m., no se contempló la entrega de alimentos, en apego a las disposiciones que regulan este tipo de actividades y con el objetivo de asegurar el uso responsable y transparente de los fondos públicos.

Programas de formación continua

Durante el año escolar, la Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional desarrolla distintos programas de actualización, entre ellos:

Escuela de Liderazgo para directores y supervisores.

Capacitaciones Docentes de Verano.

Rediseño Curricular.

Formación Profesional y Técnica.

Inducción a nuevos docentes y jornadas formativas durante los recesos escolares.

Estrategia “Entre Pares”, enfocada en el fortalecimiento de competencias en tecnología educativa, con herramientas como Canva for Education, Google for Education, Amazon Web Services y programas de inteligencia artificial en conjunto con la UTP, así como ciberseguridad e interdisciplinariedad en la era digital.