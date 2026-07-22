Ministerio de Salud fija cierre de ocho cementerios por embalse de río Indio y habilita Los Cedros para nuevas inhumaciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El decreto establece el 30 de julio de 2026 como fecha límite para nuevas inhumaciones en El Limón y el 15 de enero de 2027 para los otros siete camposantos ubicados en el área del futuro reservorio.

El Ministerio de Salud (Minsa) estableció los plazos máximos para realizar nuevas inhumaciones, es decir, entierros o sepelios, en ocho cementerios ubicados dentro del área de desarrollo del proyecto del reservorio multipropósito de Río Indio, una medida que abre paso al cierre operativo y progresivo de estos camposantos y al traslado de los restos humanos hacia nuevos cementerios.

La disposición quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo No. 26 del 21 de julio de 2026, publicado en la Gaceta Oficial.

Para el cementerio El Limón, ubicado en la comunidad El Limón No. 1, corregimiento de La Encantada, distrito de Chagres, provincia de Colón, el plazo máximo para nuevas inhumaciones será el 30 de julio de 2026. Mientras que para los otros siete cementerios afectados, el límite será el 15 de enero de 2027. Se trata de Las Quebradas, Boca de Uracillo, Palma Real, Los Cajoncitos y San Cristóbal, en Coclé; además de Tres Hermanas y Los Uveros, en Panamá Oeste.

Minsa y la Autoridad del Canal de Panamá, informaron que a partir del próximo 30 de julio de 2026, las familias que utilizan el cementerio de El Limón del distrito de Chagres podrán utilizar el cementerio de Los Cedros, ubicado en el corregimiento de La Encantada, distrito de Chagres, provincia de Colón, para nuevas inhumaciones.

Igualmente, indicaron que posteriormente se estarán notificando los otros sitios y camposantos que podrán utilizar las comunidades de los siete cementerios que cerrarán desde el 15 de enero de 2027.

“Los nuevos sitios de inhumación que atenderán a estas comunidades serán informados oportunamente, una vez concluyan las coordinaciones con las comunidades y autoridades competentes, así como la habilitación de los cementerios, asegurando que cumplan con la normativa sanitaria y respondan a las necesidades, costumbres y vínculos comunitarios de las familias”, indicó la ACP en un comunicado.

Comunidad de Boca de Uracillo, provincia de Coclé, poblados afectados por el proyecto de la ACP, Embalse de Río Indio. LP/Alexander Arosemena

El decreto del Ministerio de Salud señala que, una vez cumplidos estos plazos, se producirá el “cese definitivo de actividades” de los cementerios, con el propósito de avanzar en su cierre operativo y progresivo.

La medida responde a que los ocho camposantos se encuentran dentro de la huella del futuro lago y, de acuerdo con las normas sanitarias, las áreas susceptibles de inundación no son aptas para realizar inhumaciones.

El documento indica además que el cronograma técnico del proyecto contempla, a partir de 2027, el inicio de las fases de diseño y construcción que darán origen al lago de Río Indio.

Como parte del proceso, el Minsa autoriza de manera excepcional y transitoria la realización de exhumaciones en los ocho cementerios, siempre que hayan transcurrido al menos 18 meses desde la última inhumación.

Estas acciones deberán ser aprobadas por la autoridad sanitaria regional correspondiente, salvo cuando sean requeridas por el Ministerio Público o el Órgano Judicial. Los restos deberán ser trasladados a los nuevos cementerios que sean habilitados en las zonas de reasentamiento o, en su defecto, a cementerios autorizados cercanos.

Cementerio del la comunidad de El Limón de Chagres, provincia de Colón. Gira para conocer las personas y poblados afectados por el proyecto de la ACP, Embalse de Río Indio. 21 de febrero de 2025. Foto: Alexander Arosemena

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) deberá coordinar con las autoridades locales la cobertura de los costos derivados de las exhumaciones, el traslado de los restos humanos, el suministro de ataúdes o urnas y la posterior inhumación.

El decreto contempla igualmente la reposición de mejoras funerarias, entre ellas nichos, lápidas y mausoleos, “en condiciones iguales o mejores a las existentes antes del traslado”, y establece que el proceso deberá respetar los derechos humanos, las creencias religiosas, el arraigo cultural y los vínculos afectivos de las comunidades afectadas.

El Canal informó que “cualquier proceso posterior de exhumación y traslado de restos será previamente coordinado con los familiares, con respeto a sus creencias religiosas, su arraigo cultural y sus vínculos afectivos”.

Sostuvo que esta decisión forma parte de un proceso progresivo que continuará desarrollándose mediante el diálogo, la consulta y la participación de las comunidades de la cuenca de Río Indio.