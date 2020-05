Ministerio de Salud rechazó las mascarillas y guantes de Security Equipment Inc.

No cumplían criterios técnicos.

El Ministerio de Salud (Minsa) rechazó las 5.4 millones de mascarillas rectangulares sin visor y los 4 millones guantes de exploración por la suma total $4.4 millones de Security Equipment por no cumplir con los criterios técnicos.

Así lo confirmó hoy un vocero de la entidad, un día después de que este medio publicara que la empresa incumplía la legislación de Salud en cuanto a suministro de insumos médicos– y que no se había cumplido con la homologación técnica.

Parte de la mercancía pactada en esa carta de compromiso 23-2020 firmada por el Ministerio de la Presidencia ya había sido entregada. Un 5%, detalló Carlos Emilio Boyd Farach, uno de los accionistas de Security Equipment.

“Ni los guantes ni las mascarillas cumplen el criterio y por eso no se da el recibido conforme por ende el ministerio no las aceptó y no las paga, los guantes de se piden son de nitrilo”, dijo el vocero del Minsa.

Como en otros muchos casos, se trató de una compra directa –a causa de la pandemia–, según la carta de compromiso 23-2020. Sin embargo, la empresa no está registrada como oferente para poder ofrecer insumos médicos en el Minsa, requisito previo para pasar la validación técnica u homologación del bien.

La Asociación Panameña de Distribución de Productos Médicos calificó la compra como “un gran error”, toda vez que, al no exigirse el certificado de oferente ni la licencia de operación –muy distinto al aviso de operación del Ministerio de Comercio– cualquier empresa podría aprovechar la oportunidad para ofrecer el insumo sin cumplir los requisitos básicos de seguridad.

Se buscó la versión del nuevo viceministro de la Presidencia, Carlos García, y del vicepresidente de la república, José Gabriel Gaby Carrizo, pero no atendieron las preguntas.

Boyd Farach –accionista de Security Equipments Inc.– dijo a este medio que fue contactado por las autoridades, y según él, el Minsa verificó que la ficha técnica sea la correcta. “Tengo entendido que ellos [en el Ministerio de la Presidencia] lo mandaron a la mesa técnica y que ellos verifican en bodega; se hace el debido proceso”, afirmó.

Pero “debido a las publicaciones y por los perjuicios personales, tomé la decisión de que se fuera la mercadería a otro país”, acotó Boyd Farach, sin mencionar que el Minsa le había rechazado los insumos.

Esta compañía opera líneas de comercio muy alejadas al de los insumos médicos. Por lo general, sus negocios con el Estado en el pasado han girado en torno a la venta productos como armas de fuego, uniformes y chalecos balísticos, pero nunca insumos médicos, según los registros de Panamá Compra.

Al respecto, el Contralor General de la República, Gerardo Solís, reiteró que la Contraloría no pagará a ningún proveedor nada que no se haya recibido a satisfacción por la entidad y que sea debidamente comprobado y que en el caso de esta compra no les ha llegado la información. “Hay que ver la calidad y cantidad también para saber a ciencia cierta si se justifica la magnitud” de la compra.