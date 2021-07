Ministra consejera de Salud dice que restricciones de movilidad serán levantadas paulatinamente

La ministra consejera de Salud, Eyra Ruiz, afirmó este martes, 27 de julio, que las restricciones de movilidad vigentes para frenar la Covid-19 serán levantadas paulatinamente y que esto se dará a medida que avance la vacunación de la población.

“Todas las medidas deben irse liberando de manera paulatina para ver el comportamiento de todos nosotros”, respondió Ruiz en momentos en que varios gremios del sector privado están solicitando el fin de estas medidas.

A nivel nacional las autoridades han establecido diferentes horarios de toque de queda, dependiendo de la situación epidemiológica del virus. Por ejemplo en el área metropolitana el toque de queda es de 12:00 a.m. a 4:00 a.m., mientras que en San Miguelito y Panamá norte va de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

Ruiz argumentó que cuando se haya avanzado lo suficiente en vacunación entonces se procedería a liberar las cuatro horas de toque de queda que hay en la ciudad de Panamá.

“No podemos abrir todo al mismo tiempo cuando tenemos sobre la nuca el tema de la variante Delta. Creo que estas medidas son necesarias para proteger a nuestra población”, afirmó.

Agregó que para septiembre se tiene proyectado que la vacunación sea para la población general y que no sea por circuito; para que todas las personas que se quedaron rezagadas o que decidieron en ese momento inmunizarse tengan acceso a diferentes puntos a nivel nacional para recibir sus dosis.

Eyra Ruíz, ministra consejera de Salud, declara que sobre el tema del toque de queda de 12:00 medianoche a 4:00 a.m. es porque no se puede abrir todo el mismo tiempo, tiene que ser “de manera paulatina”. Video Isaac Ortega #LaPrensaSecuestrada https://t.co/xJEzYFg44b pic.twitter.com/qE5Brvw9FG — La Prensa Panamá (@prensacom) July 27, 2021

La Cámara de Comercio ha advertido que la situación socioeconómica presenta un cuadro alarmante y ha sugerido reasignar los recursos a las zonas con los mayores índices de contagio, así como acelerar el proceso de vacunación.

En cuanto a la propuesta de restringir el ingreso de personas que no estén vacunadas en algunas comercios Ruiz dijo que el Ministerio de Salud no está trabajando en ese tema y que eso le corresponde a cada uno de los locales que se reservan el derecho de aplicar las acciones que quieran para admitir personas.

La ministra Consejera de Salud habló se refirió a si los locales podrían pedirle la certificación de la vacunación a las personas para que puedan entrar a los recintos. Video Isaac Ortega #LaPrensaSecuestrada https://t.co/bMNWK0WdQ8 pic.twitter.com/ULlK5JCtdc — La Prensa Panamá (@prensacom) July 27, 2021

Por otro lado, Ruiz que se debe seguir con las medidas de bioseguridad para reducir las posibilidades de aumentar los contagios, al tiempo que le pidió a los panameños que viajen a Sudamérica que se protejan doblemente para evitar traer el virus al país, sobre todo con el avance de la variante Delta.