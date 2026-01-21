Ministra de Educación asegura que no habrá ‘calle arriba y calle abajo’ en debate de la reforma educativa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, confirmó que el Gobierno avanza en la elaboración de una reforma a la Ley Orgánica de Educación, aunque dejó claro que el proceso no será apresurado ni impuesto. “Hay un plan, pero no queremos forzar la marcha. Las cosas las vamos a hacer bien y vamos a hacer lo que sea mejor para nuestros estudiantes”, subrayó.

Esta reforma, que plantea una modificación integral a la Ley 47 de 1946, fue anunciada el pasado 2 de enero por el presidente de la República, José Raúl Mulino, durante su discurso ante la Asamblea Nacional, en el que señaló que, a lo largo de este año, se abrirá un diálogo nacional con miras a la redacción de una nueva ley de educación que sustituya la normativa vigente desde hace casi ocho décadas. La iniciativa busca modernizar el sistema educativo panameño y adecuarlo a las exigencias del mundo actual.

Ante este escenario, Molinar enfatizó que una ley educativa no puede tratarse como un instrumento político coyuntural, ya que define el futuro de generaciones enteras. “En una ley educativa nos jugamos el futuro de cientos de miles de personas. Con esto no podemos jugar a ver quién aplaude más”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que la propuesta se construirá por etapas y confirmó que ya se han desarrollado 10 reuniones, de un total de 18 encuentros previstos antes de que culmine el mes. En este proceso participarán todos los sectores: sociedad civil, gremios docentes, actores políticos y otros grupos vinculados al ámbito educativo.

Ante la consulta sobre si ya están definidos los tiempos para iniciar las discusiones de la reforma educativa, la ministra explicó que existe una hoja de ruta, pero reiteró que el proceso no será acelerado. “Hay un plan, pero no queremos forzar la marcha. Las cosas las vamos a hacer bien y vamos a hacer lo que sea mejor para nuestros estudiantes”, afirmó.

Molinar subrayó que, a diferencia de otras normativas, una ley educativa tiene un impacto profundo y duradero. “Las leyes generalmente moderan conductas o situaciones puntuales, pero en una ley educativa nos jugamos el futuro de generaciones, de cientos de miles de personas, cuya vida gira en torno a la oportunidad que les dé la educación. Con esto no podemos jugar a ver qué mesas aplauden más”, sostuvo.

Asimismo, recalcó que en materia educativa es necesario tomar decisiones responsables, aunque no siempre sean populares. “En educación hay que hacer lo que es correcto, aunque mucho de eso no nos guste”, expresó.

La ministra confirmó que el proceso se desarrollará por etapas y que, antes de presentar cualquier proyecto de ley, se escuchará a todos los sectores involucrados. “Antes de presentar un proyecto de ley tenemos que escuchar a todo el mundo”, reiteró.

Comisión de Educación presenta su hoja de ruta

Paralelamente, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, a través del diputado y presidente, Jorge Bloise, anunció el inicio formal de una hoja de ruta para debatir una reforma integral al sistema educativo panameño, en coordinación con el proceso que impulsa el Órgano Ejecutivo.

Diputado Jorge Bloise. Cortesía

La Comisión de Educación instalará este viernes 23 de enero, en el Parlatino, ubicado en Amador, mesas de trabajo y un ciclo de conferencias con expertos en educación nacionales e internacionales, con el objetivo de construir un diagnóstico integral de la Ley 47.

Sobre el inicio de discusiones paralelas en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, Molinar fue enfática en que no habrá procesos enfrentados. “Aquí no va a haber calle arriba y calle abajo. Eso no va a pasar”, afirmó. Detalló que el Meduca sostendrá reuniones con la Asamblea para alinear criterios y avanzar de manera coordinada. “El derecho de nuestra juventud a una mejor educación está por encima de cualquier particularidad”, añadió.

En relación con la capacitación docente, explicó que la reforma apunta a una ley marco que garantice la formación continua sin imponer rigideces innecesarias. “No queremos una camisa de fuerza. Hoy la ley dice que tienen que capacitarse en tal fecha, pero ¿qué pasa si esa fecha cambia? La ley debe establecer que la capacitación docente es un deber permanente”, precisó.

Molinar también aseguró que el proceso no cederá ante presiones de grupos particulares y que el acompañamiento de la sociedad civil será clave. “Si no se logra un proyecto lo suficientemente sólido que responda a las necesidades de nuestra juventud, ahí no me van a ver”, advirtió.

Según explicó la ministra de Educación, al concluir esta primera fase de consultas se elaborará un documento base —o “documento matriz”— que servirá como punto de partida para la redacción de la propuesta que será presentada al Ejecutivo. Para ello, el Meduca cuenta con un equipo técnico encargado de recopilar, cotejar y estructurar los aportes recibidos, antes de entrar en la etapa de afinación final del proyecto.